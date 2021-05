Si el Gobierno pierde las elecciones, ¿podría aumentar el dólar?

El economista Carlos Burgueño analizó la realidad del dólar, tanto los oficiales como el que se vende en el mercado paralelo, y dijo si es posible que suceda algo similar a lo que pasó en la gestión de Mauricio Macri tras la pérdida de las PASO.

Entre el 9 de agosto de 2019, cuando la coalición que encabezaba Alberto Fernández tuvo una aplastante victoria ante la fórmula de Mauricio Macri, y el 10 de diciembre de ese mismo año, cuando finalmente el Frente de Todos tomó el mando del país, el dólar pasó de $46,20 a $62,70.

Es decir, tras aquellas elecciones el dólar subió un 35%. Ese fantasma ronda en la cabeza de los argentinos, por lo que Burgueño nos dijo si, desde su opinión e información, ve factible un escenario similar. Pero antes comentó el panorama general de la divisa norteamericana.

"Las compras de dólares por parte del Banco Central superaron ayer los 2 mil millones de dólares. De este modo lo más probable es que finalicen mayo con 2.200 millones de dólares aproximadamente, porque el lunes es feriado en Estados Unidos", relató el columnista de MDZ Radio.

¿Qué implica esta novedad?

"Para no ser demasiado técnicos e ir directo a lo importante, diremos simplemente que de este modo el Gobierno se garantiza que no habrá corridas contra el peso y a favor del dólar". Así, el economista negó que vaya a darse un incremento significativo del dólar, "desde el Gobierno dicen que seguro hasta las elecciones, yo digo que hasta fin de año".

Para Burgueño, esta certeza "no es poco, es nada menos que decirle a la gente que entre todos los problemas económicos que vamos a tener, no habrá una corrida contra el dólar. Esto incluye los dólares oficiales y el blue".

Para responder a la pregunta inicial, el economista dijo que "el Gobierno tiene los suficientes dólares como para enfrentar una corrida, aún perdiendo las elecciones". De hecho, "dentro de la coalición aseguran que no van a sufrir una derrota en las urnas, porque son legislativas y el Conurbano lo tienen dominado"

Además, "este Gobierno es peronista y no tiene ningún problema en perder 5 mil millones de dólares para contener el dólar". Hasta ayer el Banco Central había acumulado 5.800 millones de dólares de compra en lo que va del año y Burgueño entiende que alcanzará los 8 mil millones de dólares en el primer semestre.

A lo anterior, además, hay que sumarle los 4.300 millones de dólares que enviará el Fondo Monetario Internacional por los Derechos Especiales de Giro, "con lo cual de acá a agosto el Gobierno puede tener 10 mil millones de dólares disponibles. Y no tiene ningún problema en salir y reventar el mercado un día con 5 mil millones de dólares para que no haya una corrida". "Esto lo saben también los operadores, que no van a especular porque esta gente no responde a los parámetros lógicos de la economía y de la política cambiaria, ponen 3 mil millones de dólares y los quiebran", concluyó.