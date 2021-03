El precio del dólar en la actualidad: ¿está barato?

Desde distintos sectores económicos se lamentan de que el dólar esté barato o, como suele llamarse en la jerga financiera, "pisado". Sobre esto, hablamos con el economista Carlos Burgueño.

"El dólar está en una cotización no competitiva en el oficial, si contabilizás las retenciones. Ahí tiene razón la gente del campo, porque al valor del dólar oficial le tienen que descontar el 36% de retenciones más ganancias, entonces no es competitivo. Para el resto del comercio exterior, no sé si esté barato", opinó Burgueño.

En ese mismo sentido, el especialista explicó que el riesgo para las empresas automotrices, por ejemplo, es que la inflación sea 50% en el año y que el dólar no acompañe esa suba, "pero esa no es la foto de hoy, eso hay que verlo a lo largo de los meses", aclaró.

De hecho, para Burgueño hay un buen ritmo de liquidación sojera y probablemente esta semana el Banco Central supere la compra de mil millones de dólares, récord en la gestión de Alberto Fernández. "Si seguimos a este ritmo en el primer semestre del año el Banco Central puede aumentar las reservas significativamente". De todos modos, dijo que esto no redundará en reservas líquidas, porque ese dinero el Gobierno lo quiere usar para financiar la compra de importaciones, por ejemplo de automotrices.

Pero, según el economista, hay un saldo a favor importante. "Probablemente también en marzo haya un saldo positivo en la balanza comercial y están habiendo liquidaciones. Si alguien cree que el dólar está atrasado no liquida, espera y especula, en el buen sentido de la palabra". De hecho, "una alta fuente del Gobierno me dijo que no hará nada en contra de la silobolsa, el sojero que quiera guardar su producción lo podrá hacer sin ninguna persecución económica ni política y la verdad es que hasta acá eso se está cumpliendo", completó.

Finalmente, Burgueño dijo que a su entender hay un riesgo de retraso y una historia de retrasos cambiarios en años electorales, pero hoy no es esa la realidad. "Todos los días hay una leve devaluación del Banco Central; que va atrás de la inflación es cierto, pero no estamos hablando de un dólar quieto", dijo el economista y finalizó en que de todos modos "habrá que volver a analizar esto en el segundo trimestre del año". "Tampoco tenemos un dólar caro", concluyó.