La mala noticia que podría complicar las vacaciones de argentinos en Chile

La capital y zona metropolitana de Chile atraviesan nuevas restricciones motivadas por un rebrote de coronavirus en la zona más poblada del país. Con la variante delta como predominante, se estableció que los aforos en reuniones sociales se disminuyen de 50 a 25 personas si todos completaron el proceso de vacunación, y a diez si alguien no tiene las dos dosis, entre otras medidas. Esta es una mala noticia para quienes piensan en hacer turismo de verano, ya que la situación se sostiene o se agrava, podría complicar los planes veraniegos.

En MDZ Radio dialogamos con Juan Carlos Said, médico y experto en Salud Pública de Chile que anticipó que "no hay margen para un cuarentena en su país". En las últimas cuatro semanas hubo un aumento de casos de coronavirus en Chile. Esto se aceleró en los últimos siete días con especial foco en Santiago de Chile.

Para el especialista, los factores que favorecieron el rebrote fueron "la presencia de una variante más contagiosa como es la delta que ahora es predominante y representa más de la mitad de los contagios". A esto se le suma que la pandemia se ha reactivado en Santiago que es "la zona más densamente poblada y dónde se dan más factores de riesgo para el contagio ya que hay un uso más intensivo del transporte público con poca ventilación y también abundan las zonas de hacinamiento en términos de vivienda que también es muy importante como factor de riesgo para el contagio" explicó Said.

Las condiciones subjetivas tampoco habilitarían medidas más duras. "Después de dos años de una pandemia ininterrumpida, hay en la población un nivel de fatiga. Recién hace un mes y medio se levantó el toque de queda por lo que todo ese tiempo con horario de restricción de salida, más restricciones importantes a la movilidad de viajes al interior del país. Entonces hay mucha necesidad en las personas de encontrarse y eso incrementa la circulación".

La campaña de vacunación es uno de los puntos que se balancea positivo en la gestión que Sebastián Piñera hizo de la pandemia. "El 75% de la población adulta está vacunada con dos dosis. También entre un 30% y 40% de los niños entre 6 y 12 años recibieron la inoculación".

A su vez se empezó con una campaña de refuerzo con una dosis de Pfizer o de AstraZeneca sobre las personas mayores de 18 años con esquemas completos de Sinovac que es la más utilizada. De manera que en este rebrote "lo que estamos viendo en todo caso es que hay un nivel mucho menor de internaciones y muertes que podría adjudicársele a la vacunación" explicó Said.

Una ventaja con la que cuenta el pueblo chileno según relató el especialista es que "el grupo anti vacuna o mascarilla es muy minoritario y si a veces se percibe de otra manera es producto de la exageración de algunos medios de comunicación". Por lo que no se producen ausencias en los turnos para recibir el antídoto, sino que es más frecuente que "hay más personas que quiere vacunarse que vacunas disponibles".

La infraestructura sanitaria chilena se amplió durante los peores momentos de la pandemia. "Actualmente hay una sobre ocupación de camas, pero ya no por pacientes covid sino por gente que no se pudo atender durante estos dos años. Entonces se han alargado las listas de espera para distintos tipos de cirugía oncológica, cirugías cardíacas y todos esos pacientes que se han atendido oportunamente producto de la pandemia por lo que el sistema sigue ocupado y no recuperó aún la normalidad.

Por el momento las medidas reducen el aforo de los lugares cerrados, restringen la circulación de las personas sin esquema completo y vuelve el distanciamiento en los locales gastronómicos. "No sólo la situación sanitaria, sino económica y financiera del país aplicar medidas más estrictas no creo que sea una opción viable para las autoridades excepto que la situación en los hospitales sea inviable. El confinamiento es una posibilidad que no está sobre la mesa".

