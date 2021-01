El verdadero motivo por el cual aún no abren los cines

El sábado 2 de enero era la fecha prevista para que vuelvan los cines. El gerente general de Palmares, Diego Lago, había anunciado con cierta emoción el regreso de las pantallas grandes sin embargo, a último momento decidieron permanecer cerrados.

Por eso volvimos a hablar con Lago y le consultamos qué sucedió: "Los cines están habilitados a abrir, pero la industria del cine está en un impás a la espera de lo que pase con Hollywood, que no está generando estrenos. Lo cual para las salas de cine es como para cualquier local, no tener mercadería. No tienen ofertan", contó.

Mientras tanto, "todos están ajustando los protocolos y esperando a las distribuidoras para tener productos para exhibir. Está toda la industria del cine del país en la misma situación", detalló el gerente general.

Lago recordó que la película es propiedad del distribuidor, los cines son exhibidores simplemente. Por lo cual "sería raro abrir las puertas para no tener qué mostrar". De hecho, "se abrió en Córdoba, pero la experiencia es que la afluencia de público es muy baja, sobre todo porque la oferta no es atractiva. No hay títulos en cartel que hayan quedado sin ver", comentó.

Finalmente el entrevistado resaltó que "estamos justo en un cambio de temporada, también las exhibiciones de películas tiene ciclos y justo estaba en temporada baja cuando empezó la cuarentena allá por marzo, cuando empieza a bajar hacia vacaciones de invierno", concluyó