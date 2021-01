Comitiva a Chile: ¿fue el Presidente quien dejó afuera a Suarez?

El gobernador Rodolfo Suarez no fue invitado por el presidente Alberto Fernández al encuentro oficial que se está desarrollando en Chile. Algo que llama poderosamente la atención dado que se trata de una visita de Estado y que otros gobernadores de provincias limítrofes sí fueron convocados al encuentro.

Los motivos de la visita de Fernández a Chile se dividen entre políticos y económicos. Por eso hoy nuestro primer mandatario se reunirá con el presidente Sebastián Piñera, con líderes parlamentarios y con la oposición, en el Palacio de la Moneda y en el Parlamento de Valparaíso. Mañana tratarán el aspecto económico del encuentro con empresarios privados y con la CEPAL.

A este viaje Alberto Fernández llevó al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, al canciller Felipe Solá, y también a los gobernadores de las provincias limítrofes, como Sergio Uñac, de San Juan; Gustavo Sáenz; de Salta; Ricardo Quintela, de La Rioja; y Raúl Jalill, de Catamarca.

El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, se quedó afuera de la comitiva y esto ha tenido hasta repercusión nacional, dado que nuestra provincia es la que mayores relaciones comerciales tiene con el vecino país. Sobre ello, hablamos con el economista Carlos Burgueño, quien calificó esto como un "grave error del gobierno nacional". "Esta es la Argentina que va para atrás", opinó.

"Si vas en visita de Estado a Chile, ¿cómo no va a llevar al gobernador de la provincia que más relaciones políticas, económicas, sociales y comerciales tiene con el vecino país?, se preguntó el especialista económico. "Es lo contrario de lo que prometió Alberto Fernández, quien aseguró un gobierno abierto, lo cual no quiere decir estar de acuerdo todo el tiempo", comentó.

Burgueño explicó en el aire de MDZ radio que una visita de Estado en la diplomacia es el máximo nivel de viaje de un Presidente a otro y que en ella se tratan todos los temas. "¿Qué pasa si llegan a un acuerdo comercial, de intercambio, y Mendoza empieza a poner trabas?", cuestionó retóricamente el economista y se respondió: "Ese acuerdo no se ejecuta". "Es un error, por donde se lo mire", exclamó.

Para nuestro columnista esto no es un ninguneo a Rodolfo Suarez, sino que es un error político, comercial y diplomático "enorme". Pero -dijo Burgueño- "yo estoy seguro de que Alberto Fernández no piensa así, la presión debe haber venido de otro lado". Entonces el interrogante que surge es: ¿Quién baja del avión a Suarez?

Sobre ello, el economista dijo: "No sé si lo bajan o nunca lo suben, evidentemente hay una parte de la administración de la cosa pública que tiene mucho revanchismo, que no puedo especificar nombres, pero se resume en el kirchnerismo duro. No creo que haya sido Alberto Fernández, porque no es ese tipo de político, aunque tampoco me sorprende que en muchas áreas no sea la impronta de Fernández la que se imponga", concluyó Burgueño.