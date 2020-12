Qué es la "huella digital" y cómo evitar que dañe a niños y adolescentes

Tras la viralización de los antiguos tuits de Pablo Matera y de otras personas de la farándula, en MDZ Radio hablamos con María Zysman sobre la huella digital en Internet. La psicopedagoga y presidenta de la ONG Libres de Bullying advirtió que lo que hacemos en las redes queda para siempre y puede ser muy grave entre los niños y adolescentes.

La especialista explicó que “la huella digital es todo aquello que vamos dejando en las redes sociales”. Con cada comentario, las fotos que publicamos y hasta los “me gusta”, se va marcando un camino que no se puede borrar. “En nuestro país no hay derecho al olvido para quitar los contenidos”, por eso es muy importante determinar cuáles son los comportamientos en internet y en especial el de niños y adolescentes porque ellos “no son del todo conscientes”, completó.

El capitán de Los Pumas junto a otros 2 de sus compañeros fueron sancionados y repudiados socialmente por tuits que publicaron hace años atrás.

A pesar de haber salido a la luz con Los Pumas, “esto se ve desde las primeras salas de chat, alrededor de 2001”. En ese sentido María Zysman recalcó que “todos seguramente hemos publicado cosas que no nos gustan” y siempre “alguien los puede buscar y ver cómo nos comportamos años atrás”.

Para la presidenta de Libres de Bullying si bien “todos tienen derecho a cambiar de opinión, hay que concientizar de que lo que uno publica lo representa, no solo ahora sino también a futuro”. "Las redes no reconocen el sarcasmo, la ironía ni el doble sentido. Lo que dijiste, lo dijiste literalmente”, alertaron desde Libre de Bullying. Por lo que Zysman recomendó filtrar lo que se va a decir, porque “hay quienes ven eso como verdad absoluta y se pueden generar problemas sin la intención deliberada de hacerlo”.

Finalmente, María Zysman manifestó que cree en el pedido de disculpas de estos famosos porque existe un cambio en las personas a lo largo de los años. "Entre tener 12 o 25 hay una gran diferencia. Pedir disculpas y concientizar sirve para que los chicos no suban cosas, porque caen en ese lugar. No solo que no somos los mismos de hace diez años, sino que también la situación social es otra”, concluyó.