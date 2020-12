Fuerte defensa de un ex Puma a los rugbiers sancionados por xenófobos

La Unión Argentina de Rugby (UAR) anunció anoche que le quitaba la capitanía a Pablo Matera y lo sancionaba con una suspensión por tiempo indeterminado tanto a él como a sus dos compañeros Pumas, Guido Petti y Santiago Socino, por los "comentarios discriminatorios y xenófobos" que aparecieron en redes sociales.

Esta decisión despertó contrapuntos entre los fanáticos del rugby que están a favor de un "castigo" y quienes dicen que no se puede culpar a una persona por cómo pensaba hace 8 años, argumento que el mismo Matera implementó para hacer su descargo. Sobre esto, hablamos con Rodrigo Báez, un ex Puma mendocino.

Báez está en contra de la sanción de la UAR: "Entiendo que no podían no hacerlo, porque sino quedaba mal parada la institución pero no comparto la decisión ni el escrache por comentarios de cuando -Matera- era una persona totalmente inmadura. Distinto sería si lo hubiese dicho ayer". "Ninguna persona a los 16 o 17 años tenía los pensamientos muy claros", sintetizó.

"Los hechos están y es pésimo la verdad que es un acto repudiable." "Creo que todos a los 16 años no hemos tenido los pensamientos muy claros" Rodrigo Báez — MDZ Radio (@mdz_radio) December 1, 2020

Para el ex jugador, la decisión de la UAR es política, "te puedo asegurar que no es lo que quieren pero lo que tienen que hacer, lamentablemente, para que no se los coman crudos". En este mismo sentido, insistió en que seguramente "no quieren dejar afuera a los dos mejores jugadores de Argentina sobre todo pensando en el partido que viene, cuando tienen la posibilidad de salir campeones".

A modo de defensa a los rugbiers, el ex Puma enfatizó en que si bien no los justifica, tampoco comparte suspenderlos por algo de tantos años atrás. "Con esa lógica, de atacar algo malo que hiciste de chico, nadie podría trabajar. No estoy de acuerdo con entrar en esa".

"Es un tema complicado el de la vida personal y deportiva. Es lo que pasaba con Diego Maradona: su vida deportiva fue distinta a la personal y había gente que lo amaba y que lo odiaba por eso", concluyó Báez.