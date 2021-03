El Hoyo: así era el pueblo que fue arrasado por el fuego en la Patagonia

Por En Pleno Viaje

Los incendios de los últimos días en la Patagonia argentina han sido catastróficos, son más de 8 mil hectáreas las que ardieron. Desde el domingo 7 de marzo están en llamas los bosques de las provincias de Chubut y Rio Negro, toda la Comarca Andina está comprometida.

Los pueblos más afectados son Las Golondrinas, Epuyen, Cholila, El Maiten, Cerro Radal, El Bolsón, El Hoyo. Este último es el pueblo que "ya no existe", como dicen los vecinos de la zona.

Un pintoresco pueblo que ha sido desbastado en tan solo dos horas por el fuego. Las llamas lo alcanzaron todo, arrasaron con el bosque y sus centenarios árboles, con los hogares, emprendimientos turísticos, con los recuerdos de miles de turistas que pasaron por ahí, la ilusión de cientos de familias y el trabajo de todo un pueblo.

Foto: @alejandrochaskielberg

Foto: @alejandrochaskielberg

Sus paisajes, obras de arte de la naturaleza, sorprendían a todo viajero que llegaba hasta allí. Algunos preferían contemplar su inmensidad; otros disfrutaban haciendo Trekking por senderos como la Laguna Los Alerces, la Laguna Espejo, el Cerro Pirque y la Laguna El Espejo, también cabalgatas, kayak, velero, pesca deportiva, stand up paddle, agroturismo, la Feria Rural “Tierra de Encuentro”. Sus playas de aguas transparentes, sus bosques de arrayanes, hoy todo es cenizas.

Foto: @agusrapana

El nombre de El Hoyo se debe a su ubicación geográfica, se encuentra al noroeste de la provincia del Chubut, en un valle encajonado entre montañas a sólo 226 metros sobre el nivel del mar. Esta geografía le otorga un microclima especial, que lo hacía diferente del resto de la comarca.

Foto: Turismo El Hoyo

Foto: El Hoyo Turismo

Este pueblo desde el año 1986 es considerado la Capital Nacional de la Fruta Fina, todo aquel que llegaba hasta allí podía recorrer las chacras y degustar frutas finas tales como frambuesas, frutillas, cerezas, grosellas, cassis, corintos entre otras. Algo que ahora tendrá que esperar, porque el fuego también arrasó con todo esto.

El Hoyo es el pueblo que más ha sufrido la violencia de las llamas, pero no hay que olvidarse que toda la Patagonia argentina está en riesgo y con amenazas de nuevos focos de incendio

Esto tiene que parar, para que no se pierda la biodiversidad y se preserven miles de especies, para que no se apaguen los paisajes, para preservar el patrimonio, para cuidar las familias y sus historias, para premiar el esfuerzo de los que emprenden y trabajan, para que no desaparezcan más pueblos. Para que todos podamos disfrutar de la maravillosa Patagonia.