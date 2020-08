Es uno de los pocos volcanes que puede visitarse por dentro y está en Mendoza, ¡Fascinante!

View this post on Instagram

El volcu00e1n Malacara en Malargu00fce es uno de los pocos volcanes en el mundo que pueden ser visitados por dentro ! Ph @simon.laprida para @tripinargentina . . #volcu00e1n #Malacara #malargue #mendoza #epico #argentina #visitargentina #southamerica #amazing_shotz #fantastic_earthpix #discoverglobe #southamerica #amazing_tourist #travellers #vulcano #travellers #earthpix @malargueturismo @minturismoar @turismo.mendoza @visitargentina . . Tag #TripInArgentina