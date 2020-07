Australia abrirá sus fronteras al turismo extranjero en el 2021

Algunos países han abierto sus fronteras al turismo extranjero, otros han establecido “burbujas de viaje” las cuales permiten viajar libremente a los países asociados y otros, como es el caso de Australia, mantienen sus fronteras cerradas.

Simon Birmingham, el ministro de Comercio, Turismo e Inversión de este país, afirmó en el National Press Club que la libre circulación de turistas en el país y la salida de los australianos sin una causa justificada no es un acontecimiento que vaya a producirse a corto plazo. Se habla de finales de año o comienzos de 2021 para poder visitar Australia. Por el momento existe una prohibición de viaje que impide que todos los no ciudadanos y no residentes ingresen a Australia.

Aquellas personas que sean familiares inmediatos de ciudadanos australianos y residentes permanentes, incluidos cónyuges, menores dependientes, tutores legales y parejas de hecho si podrán ingresar al país. Tras su llegada, todos los viajeros deberán realizar una cuarentena de 14 días en un alojamiento designado, por lo general un hotel.

“Creo que tenemos que reconocer en primer lugar que, para Australia, una gran parte de nuestro éxito en la supresión de la propagación de la Covid-19 fue la colocación de las restricciones en la frontera internacional. Y quiero rendir homenaje y extender mi agradecimiento a las empresas, en particular a las del turismo, que han soportado el peso de ese costo de cerrar los viajes internacionales”, expresó el ministro australiano de Turismo.

Todavía no hay una fecha inminente para que los viajeros puedan volver a aterrizar en Australia para disfrutar de unas vacaciones. Sin embargo, la burbuja turística entre dicho país y Nueva Zelanda es el primer paso más evidente.