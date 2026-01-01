Presenta:

Mdz Show

|

Wanda Nara

Wanda Nara tiró un fuerte palito a sus ex novios en una romántica foto con Martín Migueles

Wanda Nara recibió el 2026 junto a su novio y sus cinco hijos en su mansión de Uruguay, dejando atrás la crisis por los audios de Claudia Ciardone.

MDZ Show

Wanda lanzó un picante palito a sus exs. / @wanda_nara

Wanda lanzó un picante palito a sus exs. / @wanda_nara

El 2025 se despidió con un nuevo capítulo en la vertiginosa vida de Wanda Nara, quien una vez más demostró ser la reina indiscutida de la narrativa mediática. Desde las exclusivas playas de Punta del Este, la conductora eligió mostrar una faceta de unión y resiliencia para recibir el año nuevo.

Tras semanas de intensos rumores que daban por sentada una ruptura con su pareja, Martín Migueles, la empresaria decidió desactivar la bomba con una serie de postales familiares, aunque no se privó de lanzar algunas frases con doble sentido que encendieron las redes.

Te Podría Interesar

La tregua de Wanda Nara y Martín Migueles entre lujos y "amores verdaderos"

wanda nara año nuevo
Los cinco hijos de la conductora disfrutaron de una tarde de naturaleza y juegos en la costa uruguaya.

Los cinco hijos de la conductora disfrutaron de una tarde de naturaleza y juegos en la costa uruguaya.

La tranquilidad de la naturaleza y los outfits blancos fueron el escenario perfecto para que Wanda buscara calmar las aguas luego de la escandalosa filtración de audios entre Migueles y Claudia Ciardone. Lejos de las declaraciones explosivas, la mediática optó por la "emotividad estratégica", compartiendo imágenes de sus hijos divirtiéndose y abrazos muy sugestivos con su novio bajo el atardecer esteño.

wanda nara 2
La mansi&oacute;n de Punta del Este que Wanda compr&oacute; con su propio esfuerzo fue el centro de los festejos.

La mansión de Punta del Este que Wanda compró con su propio esfuerzo fue el centro de los festejos.

En medio de las celebraciones, la conductora hizo hincapié en que, a pesar de los lujos, el verdadero valor reside en quienes la acompañan. Rodeada por sus padres, su hermana Zaira y sus cinco hijos, Wanda dejó en claro quiénes son los pilares que sostienen su presente.

wanda nara 3
Wanda en la previa al A&ntilde;o Nuevo.

Wanda en la previa al Año Nuevo.

El cierre de su publicación fue lo que muchos interpretaron como un "palito" o una advertencia sutil para Migueles. “La casa es increíble pero sin todos adentro no sería nada. mamá, papá, hermana, mis cinco hijos y mi amor hacen que sea el mejor fin de año. Así lo despido y así empiezo con mis amores verdaderos”, escribió la influencer.

wanda nara año nuevo 2
Wanda Nara y Mart&iacute;n Migueles se mostraron muy rom&aacute;nticos en el agua, sepultando los rumores de infidelidad.

Wanda Nara y Martín Migueles se mostraron muy románticos en el agua, sepultando los rumores de infidelidad.

Finalmente, para despejar cualquier duda sobre la vigencia de su relación, Wanda Nara se mostró muy acaramelada dentro del agua junto al joven. Con un contundente “Gracias 2025 por tanto amor verdadero”, cerró el ciclo de doce meses marcado por la exposición y el éxito profesional.

Archivado en

Notas Relacionadas