Wanda Nara tiró un fuerte palito a sus ex novios en una romántica foto con Martín Migueles

Wanda Nara recibió el 2026 junto a su novio y sus cinco hijos en su mansión de Uruguay, dejando atrás la crisis por los audios de Claudia Ciardone.

El 2025 se despidió con un nuevo capítulo en la vertiginosa vida de Wanda Nara, quien una vez más demostró ser la reina indiscutida de la narrativa mediática. Desde las exclusivas playas de Punta del Este, la conductora eligió mostrar una faceta de unión y resiliencia para recibir el año nuevo.

Tras semanas de intensos rumores que daban por sentada una ruptura con su pareja, Martín Migueles, la empresaria decidió desactivar la bomba con una serie de postales familiares, aunque no se privó de lanzar algunas frases con doble sentido que encendieron las redes.

La tregua de Wanda Nara y Martín Migueles entre lujos y "amores verdaderos" wanda nara año nuevo Los cinco hijos de la conductora disfrutaron de una tarde de naturaleza y juegos en la costa uruguaya. @wanda_nara La tranquilidad de la naturaleza y los outfits blancos fueron el escenario perfecto para que Wanda buscara calmar las aguas luego de la escandalosa filtración de audios entre Migueles y Claudia Ciardone. Lejos de las declaraciones explosivas, la mediática optó por la "emotividad estratégica", compartiendo imágenes de sus hijos divirtiéndose y abrazos muy sugestivos con su novio bajo el atardecer esteño.

wanda nara 2 La mansión de Punta del Este que Wanda compró con su propio esfuerzo fue el centro de los festejos. @wanda_nara En medio de las celebraciones, la conductora hizo hincapié en que, a pesar de los lujos, el verdadero valor reside en quienes la acompañan. Rodeada por sus padres, su hermana Zaira y sus cinco hijos, Wanda dejó en claro quiénes son los pilares que sostienen su presente.

wanda nara 3 Wanda en la previa al Año Nuevo. @wanda_nara El cierre de su publicación fue lo que muchos interpretaron como un "palito" o una advertencia sutil para Migueles. “La casa es increíble pero sin todos adentro no sería nada. mamá, papá, hermana, mis cinco hijos y mi amor hacen que sea el mejor fin de año. Así lo despido y así empiezo con mis amores verdaderos”, escribió la influencer.