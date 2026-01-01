Wanda Nara llevó Chanel a la playa: descubrí el precio de su tote bag

No te pierdas todos los detalles e imágenes de la tote bag Chanel que elevó el look playero de Wanda Nara.

Durante sus días de descanso en Punta del Este, Wanda Nara compartió en redes sociales una serie de imágenes junto a su pareja, Martín Migueles, y sus hijas Francesca e Isabella Icardi, donde el foco no estuvo puesto únicamente en el paisaje, sino en una tote bag Chanel Deauville, uno de los ítems más reconocibles de la maison francesa.

Wanda eligió un modelo que históricamente representó la versión más descontracturada del lujo. La Deauville tote, concebida originalmente como bolso de playa, se convirtió con los años en una pieza que logró trascender la arena para instalarse también en el uso urbano. En lona cruda, con el logo CC entrelazado bordado en negro, el bolso iba a la perfección con el espíritu costero de Punta del Este.

El modelo que llevó Wanda cuenta con una confección en algodón resistente, asas superiores amplias y terminaciones artesanales. En algunas versiones, este diseño incorpora cadenas entrelazadas con cuero y pequeños detalles de flecos, aunque en esta elección puntual el protagonismo recayó en la simpleza elegante del formato.

Este tipo de tote bag forma parte de las colecciones de playa de Chanel y, en varias temporadas, se presentó incluso acompañada de toallas a juego. En términos de valor, las Chanel Deauville tote bag se encuentran en el mercado internacional desde los 2.300 dólares o alrededor de 2.180 euros, aunque el precio final varía según el tamaño, el año de lanzamiento y la colección específica.