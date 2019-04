Wanda Nara publicó una foto desnuda y sus fans no la reconocen por el exceso de Photoshop

Las publicaciones de Wanda Nara en sus redes sociales nunca pasan desapercibidas. Por eso, era lógico que la foto que compartió en las últimas horas, en la que se la ve totalmente desnuda, tuviera mucha repercusión en su cuenta en Instagram.

"En el paraíso, working", escribió la modelo junto a una imagen en la que se muestra sin ropa, solo tapada por sus manos. No tardaron en llegar los "me gusta" y los comentarios, tanto a favor como en contra, por supuesto exceso de Photoshop en la foto.

"No se quién es la de la foto. Wanda evidentemente no es. Ser feliz no es del ego, ser feliz es del alma. Evidentemente por mas que tenga el oro y el moro no es feliz. Que chasco se llevan", expresó una seguidora.

"Ahora, por favor, ¡mostrá la foto original para corroborar que sí sos vos porque ni parecida estás!", se sumó otra.

"Sos bella mina… ¿Por qué tanto Photoshop? No hay necesidad… ¿Qué querés mostrar? ¿Una persona que no sos? Es mirar la foto, mirarte al espejo y desear estar como la foto, ¡pero tenés 5 hijos flaca! Estás re bien, déjate de joder un poco… Y si querés estar así dejá de comer e internate en un gimnasio y listo… Sé realista, la foto no te va a devolver la misma imagen que vos ves en el espejo", agregó otra "hater" de las redes sociales.

Claro que también tuvo mensajes de aliento: "Wanda, seguí siempre adelante con tu vida y la hermosa familia que tenés junto a Mauro y todos tus hijos, sé siempre fuerte y que nada de afuera te afecte. Respecto a la gila de cuñada que te tocó (por Ivana Icardi), dejala que hable, siempre colgada de su hermano y de ti para que la registren. Es nadie, poca personalidad para lograr sus cosas por sus propios medios, se vale del apellido de Mauro y de vos que sos reconocida en muchos medios… Te valoro y admiro… Fuerza y siempre adelante".

"¡La admiro porque logró salir de una relación tóxica, se arriesgó con un chico más joven y formó una hermosa familia! Se está comiendo a un papito divino, pendejo, los hijos son muñecos, las nenas divinas y hace lo que se le canta porque es millonaria y trabaja porque quiere, no como ustedes que están atentas al paro del subte y si tienen SUBE para llegar al laburo para bancar al pobre que eligieron. Vivan y envidien menos", la defendió otra.

Vale recordar que esta no es la primera vez que la mujer de Mauro Icardi abusa supuestamente del Photoshop y que le llueven las críticas por eso. Sin embargo, la representante del delantero del Inter parece mantenerse ajena e inmune a los cuestionamientos que pululan en las redes sociales.

Fuente: Teleshow