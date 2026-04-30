Viviana Canosa estrenó nuevo programa en El Nueve: los factores que podrían ayudarla o hundirla en el rating

Tras un paréntesis de casi un año fuera de la televisión abierta, Viviana Canosa volvió al aire con un ciclo de actualidad en la franja del prime time.

Viviana Canosa regresó este jueves a la televisión abierta tras un paréntesis de nueve meses fuera de la pantalla chica, y luego del anticipado final que tuvo el ciclo que la conductora encabezó en eltrece durante algunos meses el año pasado. Con una propuesta focalizada en la actualidad y la coyuntura política, la polémica periodista aceptó el desafío de volver al ruedo y dar batalla por el rating con un nuevo programa en El Nueve.

El título del envío en cuestión es Viviana, y cuenta con una emisión semanal los jueves a las 23, en la coda final del prime time, compitiendo contra fuertes rivales de Telefe y eltrece; y con chances de imponerse en su franja sobre canal América.

Hay que decirlo sin rodeos, Canosa tiene nulas posibilidades de superar en la contienda directa por el rating a un tanque como Gran Hermano (Telefe), o a un late night de probada eficacia como Otro día perdido (eltrece). Claramente, el resultado al que apuesta El Nueve tiene más que ver con asegurarse el tercer puesto en el segmento horario que va entre las 23 y las 0, objetivo para el cual alcanza con desbancar al clásico y un tanto desgastado Polémica en el bar (América).

Viviana Canosa volvió a la televisón con nuevo ciclo en El Nueve: qué pasará con el rating Viviana Canosa debutó con nuevo programa en El Nueve

Respecto al día y horario elegido por El Nueve para Viviana Canosa, tal vez una noche un poco más alejada del fin de semana, como por ejemplo la del miércoles, hubiese resultado más adecuada. A su vez, la opción de debutar en un jueves de víspera de feriado, seguramente habrá contemplado a un público que pudo estirar la noche sin la preocupación de madrugar al día siguiente, pero a la vez perdió a una potencial platea que aprovechó la oportunidad para hacer algún viaje de descanso, en el que la televisión difícilmente aparezca como opción de entretenimiento.