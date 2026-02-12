Verano en el cine: estos son los dos estrenos recomendados del día
Comenzó el verano en diciembre de 2025, sin embargo, las películas no paran de llegar al cine y hoy son dos las nuevas recomendaciones de MDZ.
Empezó un año nuevo y hay tradiciones que no se terminan al cambiar el calendario. Este 2026 dio comienzo un día jueves y eso es sinónimo de estrenos de cine. Tomá nota y elegí cuál es tu película favorita para ver en la pantalla grande.
Estrenos de cine para hoy: las películas que llegan para que disfrutes a pleno
- El sonido de la muerte
Sinopsis: Un grupo de estudiantes de secundaria, sin saberlo, desata una pesadilla al encontrar un antiguo Silbato de la Muerte azteca. Al hacerlo sonar, liberan un escalofriante alarido capaz de invocar a sus propias muertes futuras, que comienzan a cazarlos sin descanso. A medida que el número de víctimas aumenta, los amigos se ven obligados a investigar los orígenes del siniestro artefacto en una carrera desesperada por detener la cadena de horrores que ellos mismos han puesto en marcha.
Elenco: Dafne Keen, Sophie Nélisse, Sky Yang, Jhaleil Swaby, Alissa Skovbye, Percy Hynes White, Michelle Fairley, Nick Frost, Janaya Stephens, Lanette Ware
Duración: 85 minutos
- Cumbres Borrascosas
Sinopsis: Una historia de amor con los páramos de Yorkshire como telón de fondo, que explora la intensa y destructiva relación entre Heathcliff y Catherine Earnshaw.
Elenco: Jacob Elordi, Margot Robbie, Hong Chau, Alison Oliver, Shazad Latif, Owen Cooper, Vy Nguyen, Charlotte Mellington
Duración: 136 minutos
- Caminos del crimen
Sinopsis: Narra la historia de un escurridizo ladrón (Chris Hemsworth) cuyos atracos de alto riesgo a lo largo de la emblemática autopista 101 han desconcertado a la policía. Cuando ve la oportunidad de hacer el golpe de su vida con la esperanza de que sea su último trabajo, su camino se cruza con el de una desilusionada corredora de seguros (Halle Berry) que se enfrenta a su propia encrucijada, lo que obliga a ambos a colaborar.
Elenco: Chris Hemsworth, Halle Berry, Mark Ruffalo, Barry Keoghan, Monica Barbaro, Corey Hawkins, Jennifer Jason Leigh, Nick Nolte, Tate Donovan, Devon Bostick
Duración: 140 minutos