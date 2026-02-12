Verano en el cine: estos son los dos estrenos recomendados del día

Comenzó el verano en diciembre de 2025, sin embargo, las películas no paran de llegar al cine y hoy son dos las nuevas recomendaciones de MDZ.

Margot Robbie llega a las salas de cine de todo el mundo. / Archivo MDZ

Empezó un año nuevo y hay tradiciones que no se terminan al cambiar el calendario. Este 2026 dio comienzo un día jueves y eso es sinónimo de estrenos de cine. Tomá nota y elegí cuál es tu película favorita para ver en la pantalla grande.

Estrenos de cine para hoy: las películas que llegan para que disfrutes a pleno El sonido de la muerte Sinopsis: Un grupo de estudiantes de secundaria, sin saberlo, desata una pesadilla al encontrar un antiguo Silbato de la Muerte azteca. Al hacerlo sonar, liberan un escalofriante alarido capaz de invocar a sus propias muertes futuras, que comienzan a cazarlos sin descanso. A medida que el número de víctimas aumenta, los amigos se ven obligados a investigar los orígenes del siniestro artefacto en una carrera desesperada por detener la cadena de horrores que ellos mismos han puesto en marcha.

sonido-de-la-muerte Película: El sonido de la muerte. Elenco: Dafne Keen, Sophie Nélisse, Sky Yang, Jhaleil Swaby, Alissa Skovbye, Percy Hynes White, Michelle Fairley, Nick Frost, Janaya Stephens, Lanette Ware

Duración: 85 minutos

Cumbres Borrascosas Sinopsis: Una historia de amor con los páramos de Yorkshire como telón de fondo, que explora la intensa y destructiva relación entre Heathcliff y Catherine Earnshaw.