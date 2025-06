Vandalizaron la camioneta de Robertito Funes Ugarte en la entrada de LN+

Robertito Funes Ugarte fue duro y concreto al contar los hechos: "Salí de LN+ y me habían embadurnado la puerta del conductor con merde de perro. Sabían que era mi camioneta". Acto seguido, sumó: "Espero que no sea humana... Estaba la policía en la puerta del canal y le dije al chico que me vino a limpiar que me buscara la cámara de seguridad para ver quién fue".

Robertito Funes Ugarte destapó detalles de su baja de A34

"Primero, como no veían quién manejaba, me tiraban chorros de agua con detergente. Yo no les podía decir que no quería pero que les iba a dar guita, para que me dejen tranquilo. Uno se asoma, me reconoce y me empieza a pedir que lo ayude, y no me deja explicarle. Justo abre el semáforo y arranco, ahí empezó a insultarme, 'succionador de cosas' y que tenía el coso roto". fue la explicación concreta del periodista una vez sentado como panelista en el programa A la Barbarossa. Con esto se refirió a una dura frase recibida por los limpia vidrios que le dijeron: "Andá amigo, que tenés un hambre bárbara. Chau rosquete. Rosca floja. Andá para allá".