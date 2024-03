Roberto Funes Ugarte y un picante mensaje para combatir la crisis económica

Roberto Funes Ugarte no es ajeno a la grave situación económica que transita la Argentina. El periodista no se encuentra pasando por un buen momento económico, luego de su renuncia a Net TV, y reveló algunas de las medidas que viene llevando a cabo para sortear el ajuste y la inflación.

A principios de febrero, durante una entrevista en A la Barbarossa, Robertito expresó: "Yo vivo solo hace muchos años. Tengo siete perros y estoy buscando canje constantemente, pero bueno".

Luego, contó que dejó de usar el auto para moverse en bicicleta o transporte público de pasajeros. "Llenaba el tanque de nafta por $28.000 mientras que en la actualidad me cuesta más del doble. Entonces medís cuánto tiempo te dura yo rompí el récord porque me duró un mes", expresó. "Ahora me muevo en bicicleta, busco otras alternativas", reconoció.

Pero no fue la única vez que el periodista se expresó al respecto. En las últimas horas, Funes Ugarte se volcó en sus redes sociales para compartir un picante comentario.

"Volver al 152. Volas, viajas tranquilo y no le seguís engordando los bolsillos a los empresarios hjdp y corruptos, que no piensan en nadie más que ellos", disparó contundente junto a una foto donde se lo puede ver viajando en colectivo haciendo el gesto de fuck you a cámara. "Hay que ajustar", finalizó diciendo y sumó el hashtag #nohayplata.