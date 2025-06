"Pintada hoy en la puerta de Neura . Una nueva mañana en Peronia, pero con la jefa condenada", comentó Promanzio en sus redes sociales junto a la imagen de la puerta de Neura que expresaba una clara amenaza a Alejandro Fantino , pero también al "Gordo" Dan (quien no trabaja en el lugar) sino que lo hace en otro canal de streaming: ""Dan-Fantino todo vuelve, no jodan con CFK ( Cristina Fernández de Kirchner )".

Alejandro Fantino se mantuvo en completo silencio en sus redes sociales y aprovechó el programa para realizar un furioso descargo: "No nos confundan con 'Carajo' (streaming de Dan) la pu.. que los parió. Nos grafitearon con 'Carajo', no pueden ser tan burros, hijos de pu... Si van a grafitear, grafiteen bien pelot...".

Vandalismo en Neura: Alejandro Fantino explotó de furia en su programa tras lo sucedido

Por su lado, Fantino arremetió y subrayó que "el amor no vence al odio, sépanlo... Nunca el amor venció al odio lamentablemente. Yo no estoy dispuesto a poner la otra mejilla para que me den otro cachetazo, a mí si me vienen a buscar con guerra tendrán guerra, no tengo ningún problema".