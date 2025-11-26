Una participante de La Voz Argentina será telonera de Shakira y las redes reaccionaron: de quién se trata

La colombiana le dio la oportunidad a una joven del certamen para dar la gran apertura de su show en Paraguay: los detalles.

El sueño de cualquier artista emergente se acaba de materializar para Nath Aponte. A través de sus redes sociales, la cantante paraguaya y exconcursante de La Voz Argentina confirmó con emoción que será la encargada de abrir el esperado concierto de Shakira en Paraguay, en el marco de su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran.

La noticia llegó cargada de emotividad, no solo por la magnitud del evento, sino por cómo se gestó la confirmación. La exparticipante de La Voz Argentina no recibió un correo formal de una productora, sino que escuchó la noticia de boca de la propia barranquillera.

Según relató Nath en la descripción de un reel en Instagram, todo sucedió este último fin de semana en Chile. La artista viajó al país andino invitada por una marca de perfumes, donde tuvo la oportunidad de estar cara a cara con su ídola.

"Se multiplica la emoción porque la madre Shakira me lo confirmó este finde en Chile", escribió Aponte, todavía incrédula. En el video compartido, se la puede ver visiblemente conmovida, asegurando: "Lo miro y no paro de llorar, pero no quiero que pase un segundo más sin que sepan".