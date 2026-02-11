¡Una locura! Zayn Malik viene a Argentina y hay polémica por los altísimos precios de las entradas

El artista británico anunció su presentación oficial en Argentina para octubre de 2026, sin embargo no todo fue felicidad cuando las fanáticas vieron los costos de los tickets.

Cuánto valen las entradas para el show de Zayn Malik en Buenos Aires. / Archivo MDZ

Tras más de diez años de ausencia, Zayn Malik eligió finalmente a la Argentina como destino clave de su próxima gira mundial para el 2026. El exintegrante de One Direction, que no pisa suelo porteño desde aquel lejano 2014 cuando la boyband del momento paralizó el país, regresará ahora en su versión más madura y consolidada.

zayn malik show arg Zayn Malik confirmó su show en Buenos Aires para el 6 de octubre de 2026. DF Enterteinment Sin embargo, no todo es color de rosas para esta vuelta tan esperada. El show será el 6 de octubre en el Movistar Arena tan elegido por decenas de artistas nacionales e internacionales; a pesar de la comodidad del espacio, las entradas y sus costos provocaron que las fanáticas no tengan tan seguro su lugar en el show.

Un recital que paraliza Buenos Aires y los bolsillos de las fans: Zayn Malik en Argentina Bajo la organización de la productora DF Entertainment, el evento promete una puesta en escena de nivel internacional para celebrar el reencuentro con un público que supo esperar más de una década por este momento.

show-zayn-malik-ig (2) El show estará enfocado íntegramente en la exitosa carrera solista de Malik. @zayn En cuanto a la logística para conseguir un lugar, la organización confirmó que la venta de tickets será gestionada íntegramente de forma digital. El primer gran hito será la Preventa, que inicia este 11 de febrero a las 16 horas, ofreciendo un beneficio clave para el bolsillo local: hasta 6 cuotas sin interés.

show-zayn-malik-ig (3) La última vez que Zayn visitó Argentina fue en 2014 junto a One Direction. @zayn Para aquellos que no logren acceder en esa instancia, la Venta General quedará habilitada apenas 48 horas después, el 13 de febrero en el mismo horario. El único sitio web donde se pueden obtener las entradas es en movistararena.com.ar y los altos precios que se volvieron virales en las redes sociales son los siguientes: