Una figura de Telefe confirmó su romance y reveló un dato íntimo que dejó en shock a sus compañeros

Una conocida famosa que trabaja en el canal de la familia sorprendió a todos al hablar sobre su relación amorosa.

En el mundo de la farándula salió a la luz un nuevo romance y tiene que ver con una conocida figura de Telefe. Fue la propia famosa quien decidió contar todo en el streaming del canal de la familia y sorprendió a sus compañeros.

Se trata de Romina Uhrig, exparticipante de Gran Hermano, y quien actualmente se desempeña como analista en la edición 2026 del reality conducido por Santiago del Moro. Daniela Celis le preguntó si estaba de novia y allí ella se sinceró.

"Si, estoy enamorada. Nunca amé así en la vida", comenzó diciendo sobre su nuevo romance. Sin embargo, decidió mantener en secreto el nombre del hombre que conquistó su corazón, pero no así los detalles de la intimidad que mantienen.

La confesión de la figura de Telefe que sorprendió Es que la ex "hermanita" reveló la cantidad de veces que mantiene relaciones sexuales con su nueva pareja y Micaela Viciconte se asombró por completo: "¡14 veces a la semana! No lo puedo creer, son dos conejos".