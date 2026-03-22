La icónica banda volvió a pisar el escenario junto a Gustavo Cerati, gracias a la tecnología y se vivió un hermoso momento.

Soda Stereo es, sin lugar a dudas, una de las bandas más exitosas que tuvo la música de nuestro país. En el mes de septiembre del 2025 anunciaron el regreso a través de las redes sociales y finalmente el show se hizo realidad.

Los fanáticos se encontraban expectantes por cómo Gustavo Cerati estaría presente aunque sea por un instante en el show, y esto se hizo posible gracias a la tecnología. El artista que falleció en 2014 hizo vibrar Buenos Aires con su icónica voz a través de un holograma.

La emoción en los fanáticos se hizo notar al ver y escuchar a la icónica voz del cantante, aunque sea de forma virtual. Algunos de los clásicos temas que sonaron en la noche fueron "Cuando pase el temblor", "Séptimo día", "En la ciudad de la furia", entre otros.

Soda Stereo volvió con un show espectacular y con la presencia de Gustavo Cerati de forma virtual Un show único y espectacular: el regreso de Soda Stereo hizo vibrar Buenos Aires Para cerrar el histórico show y sellar de forma definitiva la vuelta, Zeta Bosio y Charly Alberti compartieron con todos sus fans la canción "De música ligera". La hermana de Gustavo expresó en La Viola, programa de TN, que "nos dimos cuenta de que Gustavo es irremplazable y que el único que lo puede reemplazar es él mismo".