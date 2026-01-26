Hugo Francisco Rivella abrió la segunda noche del festival con una tajante opinión sobre el presidente.

Javier Milei fue noticia en las últimas semanas luego del viaje que realizó a Córdoba para participar en una de las noches de Jesús María, Festival de la Doma y el Folklore. El mandatario se subió a cantar con el Chaqueño Palavecino y generó miles de reacciones en redes.

En medio de todo esto, el Festival de Cosquín abrió sus puertas y en la segunda noche el poeta Hugo Francisco Rivella subió al escenario, y fue allí donde arremetió contra Milei sin nombrarlo, pero con una frase que no dejó dudas.

Javier Milei fue duramente criticado en el Festival de Cosquín Un poeta le pegó duramente a Javier Milei en el Festival de Cosquín: "Se cree un león y..." El mensaje estaba cargado de críticas y en una de las partes expresó: "Abrir el corazón como si estuviera hecho de pétalos y soplarlo sobre el niño inocente, soplarlo sobre el corazón del juez, del traidor, del narcotraficante, del político que se cree un león y es apenas una rata gritando desaforado".