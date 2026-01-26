Estados Unidos refuerza su apoyo a Javier Milei y lo proyecta como un actor clave en la región

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, respaldó al presidente, destacó su evolución política y afirmó que la Argentina se convirtió en una pieza central de la estrategia estadounidense para América Latina.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, volvió a expresar su respaldo al presidente Javier Milei y destacó su evolución como dirigente, al señalar que el mandatario libertario “está pasando de ser un gran pensador a convertirse en un político de gran nivel”.

En declaraciones públicas, Scott Bessent ubicó a la Argentina como un actor central dentro de la estrategia estadounidense para América Latina. "Es un país que ya cambió, y ahora Paraguay, Chile y Bolivia cambiaron. Creo que Colombia también cambiará. Veremos qué pasa en Brasil", afirmó el funcionario, uno de los hombres de mayor peso en la administración de Donald Trump.

El secretario del Tesoro también remarcó el desempeño electoral del oficialismo en las elecciones legislativas nacionales de octubre y apuntó contra el kirchnerismo. "Tuvo una gran victoria. Los kirchneristas estaban tratando de causar turbulencias en el mercado para afectar las elecciones", sostuvo en declaraciones a La Derecha Diario / RAV Español.

Según Scott Bessent, el respaldo social a Javier Milei se explica por el apoyo de sectores que fueron duramente golpeados por gestiones anteriores. "Los jóvenes votaron por Milei, el segmento más pobre de la sociedad votó por él, porque son quienes más sufrieron bajo el kirchnerismo, bajo el peronismo", expresó, y añadió: "Así que creo que tiene un gran impulso".

En ese marco, destacó el cambio de rumbo en la administración del Estado argentino. "En lugar de una burocracia corrupta y derrochadora, la administración de Milei construyó un Gobierno austero y eficiente que busca salvaguardar la propiedad, la libertad y la libre empresa de su pueblo", afirmó.