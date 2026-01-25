Impactantes imágenes: la tormenta de nieve que paraliza a Estados Unidos y afecta a millones de personas

La increíble tormenta de nieve que atraviesa Estados Unidos comenzó a impactar con fuerza en el noreste del país y ya alcanzó al estado de Nueva York. El fenómeno, que previamente afectó al sudoeste y al centro del territorio estadounidense, provocó la cancelación de más de 14.000 vuelos y alcanza a unas 240 millones de personas.

Esta caída de nieve dejó algunas impactantes imágenes en los distintos lugares en los que azotó, a los que cubrió de blanco. De acuerdo con la oficina local del Servicio Nacional de Meteorología, las nevadas ligeras comenzaron a cubrir el oeste del área pronosticada y se espera que aumenten en intensidad, mientras siguen vigentes las alertas por tormenta invernal. Las previsiones indican acumulaciones de nieve y hielo de entre 17 y 27 centímetros y temperaturas mínimas que podrían descender hasta los -9 °C, con registros aún más bajos tras el paso del frente.

La magnitud del evento llevó al Centro de Pronóstico del Tiempo a calificarlo como “inusualmente extenso y de larga duración”, impulsado por una masa de aire ártico procedente de Canadá. Más de 20 estados y Washington declararon la emergencia, mientras se reportaron fuertes nevadas en amplias zonas del centro y la costa este, incluyendo Kansas, Oklahoma y Misuri, donde ya se registraban hasta 20 centímetros de nieve acumulada.