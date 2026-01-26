Las impactantes imágenes de la tormenta invernal que genera graves complicaciones en el sur de Estados Unidos
Una fuerte tormenta invernal provoca escenas impactantes y serias complicaciones en el sur de Estados Unidos.
La intensa tormenta invernal que atraviesa el sur de Estados Unidos continúa generando serias complicaciones y dejó imágenes impactantes que reflejan la magnitud del fenómeno climático. Estados poco habituados a condiciones extremas de frío y nieve enfrentan rutas cubiertas de hielo, ciudades paralizadas y un fuerte impacto en los servicios básicos.