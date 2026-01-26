Minuto a minuto: registran al menos 11 muertos tras una histórica tormenta invernal en Estados Unidos

Live Blog Post

Entró en vigencia el Código Azul en Nueva York por el frío extremo

La ciudad de Nueva York activó este domingo el Código Azul, un protocolo de emergencia que busca proteger a las personas en situación de calle frente a las temperaturas extremas que afectan a la región. La medida flexibiliza las políticas del Departamento de Servicios para Personas sin Hogar con el objetivo de garantizar abrigo y hospedaje a quienes lo necesiten.

Con la entrada en vigencia del Código Azul, los centros de acogida están obligados a aceptar a la mayor cantidad de personas posible, sin aplicar los procedimientos habituales de admisión y elegibilidad. De esta manera, cualquier persona que requiera un lugar donde pasar la noche puede acceder a los refugios para adultos solteros o familias.

Además, el operativo contempla el refuerzo de los equipos de asistencia que recorren las calles neoyorquinas para ofrecer ayuda directa, traslados a refugios y atención inmediata a quienes se encuentran expuestos al frío extremo.

Las autoridades locales remarcaron que el Código Azul es una herramienta clave para prevenir casos de hipotermia y muertes asociadas a las bajas temperaturas, en un contexto climático adverso que mantiene en alerta a gran parte del noreste de Estados Unidos.