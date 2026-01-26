Presenta:
La increíble tormenta de nieve en Estados Unidos
En Vivo

Minuto a minuto: registran al menos 11 muertos tras una histórica tormenta invernal en Estados Unidos

Una intensa tormenta invernal que azota gran parte de Estados Unidos ya dejó al menos 11 muertos por hipotermia.

MDZ Mundo

Las consecuencias de la histórica tormenta invernal que afecta a amplias regiones de Estados Unidos comienzan a reflejarse en cifras trágicas.

Live Blog Post

Las impactantes imágenes de la tormenta invernal

ESTADOS UNIDOS

Mirá la fotogalería completa...

Live Blog Post

Miles de vuelos cancelados tras la tormenta invernal

La ola de frío extremo y la intensa tormenta de hielo y nieve que azota a Estados Unidos provocaron este domingo el peor día de cancelaciones de vuelos desde el inicio de la pandemia de COVID-19 en 2020. Así lo confirmó el secretario de Transporte, Sean Duffy, quien detalló que se registraron más de 11.000 vuelos cancelados y alrededor de 17.000 retrasos en todo el país.

ESTADOS UNIDOS

El funcionario explicó que el fenómeno climático afectó a cerca de dos tercios de la geografía estadounidense, impactando de lleno en los principales aeropuertos y centros de conexión aérea. “Esperamos que mejore, pero lo que se ve es que las aerolíneas lidian con este retraso masivo”, sostuvo Duffy al referirse a la compleja situación operativa del sector.

Live Blog Post

Aumentan a al menos 11 las muertes en Estados Unidos por la tormenta invernal

Las autoridades del estado de Tennessee informaron este domingo tres nuevas muertes relacionadas con el clima, lo que eleva a al menos 11 el número total de víctimas fatales en todo el país.

Según precisó el Departamento de Salud de Tennessee, una persona murió en el condado de Crockett, otra en Haywood y una tercera en Obion. Si bien no se brindaron mayores detalles sobre las circunstancias de los fallecimientos, las autoridades confirmaron que todos están directamente vinculados a las severas condiciones meteorológicas.

Con estos nuevos casos, el saldo fatal de la tormenta invernal se extiende a varios estados. Además de Tennessee, se registraron muertes en Kansas, Nueva York, Texas, Luisiana y Michigan, en un contexto marcado por temperaturas extremas, nevadas intensas y fuertes vientos.

Live Blog Post

Entró en vigencia el Código Azul en Nueva York por el frío extremo

La ciudad de Nueva York activó este domingo el Código Azul, un protocolo de emergencia que busca proteger a las personas en situación de calle frente a las temperaturas extremas que afectan a la región. La medida flexibiliza las políticas del Departamento de Servicios para Personas sin Hogar con el objetivo de garantizar abrigo y hospedaje a quienes lo necesiten.

Con la entrada en vigencia del Código Azul, los centros de acogida están obligados a aceptar a la mayor cantidad de personas posible, sin aplicar los procedimientos habituales de admisión y elegibilidad. De esta manera, cualquier persona que requiera un lugar donde pasar la noche puede acceder a los refugios para adultos solteros o familias.

Además, el operativo contempla el refuerzo de los equipos de asistencia que recorren las calles neoyorquinas para ofrecer ayuda directa, traslados a refugios y atención inmediata a quienes se encuentran expuestos al frío extremo.

Las autoridades locales remarcaron que el Código Azul es una herramienta clave para prevenir casos de hipotermia y muertes asociadas a las bajas temperaturas, en un contexto climático adverso que mantiene en alerta a gran parte del noreste de Estados Unidos.

Live Blog Post

Intensa nevada en Nueva York

Embed
Embed
Live Blog Post

Nueve fallecidos: hallan muerto a un estudiante de 19 años en Michigan

En medio de las severas condiciones climáticas provocadas por la tormenta invernal que afecta a amplias zonas de Estados Unidos, las autoridades de Michigan anunciaron este domingo la recuperación del cuerpo de Lucas Mattson, un estudiante de 19 años de la Universidad de Michigan.

Según informó el Departamento de Policía de Ann Arbor, el joven fue visto por última vez alrededor de la 1:00 de la madrugada del viernes, cuando caminaba solo al aire libre y sin abrigo, en una noche marcada por temperaturas extremadamente bajas. Tras perder contacto con él, se activó un operativo de búsqueda que se extendió por casi 20 horas.

El cuerpo de Mattson fue hallado luego de intensos rastrillajes realizados por las fuerzas de seguridad, que trabajaron bajo “condiciones de frío extremo”, de acuerdo con lo indicado por los agentes. Si bien la causa de la muerte aún no fue determinada, la policía señaló que no se encontraron “signos evidentes de traumatismo” y que, por el momento, no se sospecha de un hecho criminal.

Live Blog Post

Declaran el estado de emergencia en el condado de Monroe, Nueva York

Las autoridades del condado de Monroe, en el estado de Nueva York, declararon este domingo el estado de emergencia como consecuencia de la intensa tormenta invernal que golpea a la región y genera complicaciones en la circulación y en los servicios esenciales.

La medida fue anunciada por el ejecutivo del condado, Adam J. Bello, quien además emitió una “alerta de viaje” para desalentar los desplazamientos innecesarios mientras persistan las condiciones climáticas adversas. A través de un comunicado difundido en redes sociales, el funcionario explicó que la decisión busca agilizar la respuesta de los equipos de emergencia.

“Esta declaración es necesaria para permitir el cierre rápido de carreteras y una respuesta de ayuda mutua expedita si las condiciones lo requieren”, sostuvo Bello, al tiempo que remarcó la prioridad de preservar la seguridad de los residentes.

Live Blog Post

Más de un millón de hogares sin luz en Estados Unidos por la tormenta invernal

La tormenta invernal que avanza sobre gran parte de Estados Unidos continúa generando severas complicaciones en los servicios básicos. Según datos del sitio Poweroutage.us, que monitorea en tiempo real a las compañías de servicios públicos, un total de 1.018.447 usuarios se encuentran sin suministro eléctrico en todo el país.

Las interrupciones afectan principalmente a los estados del sur, donde el impacto del fenómeno meteorológico se siente con mayor intensidad. Tennessee encabeza el ranking de zonas perjudicadas, con alrededor de 306.000 personas sin luz. Le siguen Mississippi, donde se registran cerca de 175.000 usuarios afectados, y Louisiana, con aproximadamente 145.000 hogares sin energía eléctrica.

Live Blog Post

Suben los número de muertos: Texas confirmó una muerte

El gobernador del estado de Texas, Kirk Watson, confirmó la primera muerte en la zona a causa de la tormenta invernal. A su vez, Waston advirtió a la ciudadanía para que permanezcan en sus casas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/KirkPWatson/status/2015451382279532616&partner=&hide_thread=false

El Departamento de Salud de Luisiana informó este domingo al mediodía que dos hombres murieron a causa de hipotermia en la parroquia de Caddo, ubicada en el extremo noroeste del estado.

Según precisaron las autoridades sanitarias, el forense local confirmó que ambos fallecimientos estuvieron directamente relacionados con las severas condiciones climáticas provocadas por la tormenta. No obstante, aclararon que no se brindarán más detalles sobre la identidad ni las circunstancias específicas de las muertes.

Nevada Estados Unidos
La increíble tormenta de nieve en Estados Unidos

La increíble tormenta de nieve en Estados Unidos

Investigaciones en Nueva York

En paralelo, la ciudad de Nueva York reportó el hallazgo de cinco personas muertas durante la jornada del sábado. La policía local indicó que se investiga si los decesos estuvieron vinculados a la ola de frío extremo que afecta a la región. Al menos tres de las víctimas eran personas en situación de calle y no pudieron ser identificadas de inmediato.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NYCMayor/status/2015231997266866536?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2015231997266866536%7Ctwgr%5E462ac42ed82d6330e0393d8295afbfa0ab669e66%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fmundonow.com%2Ffrio-extremo-nueva-york%2F&partner=&hide_thread=false

Entre los fallecidos se encuentran un hombre de 67 años y una mujer de 64, cuyas causas de muerte serán determinadas por el médico forense. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, fue quien dio a conocer inicialmente la información a través de una publicación en la red social X.

Ante el avance de temperaturas peligrosamente bajas, el jefe comunal anunció además la apertura de 10 centros de calefacción distribuidos en los cinco distritos de la ciudad, con el objetivo de ofrecer espacios interiores seguros y climatizados para quienes lo necesiten. Las autoridades reiteraron el pedido a la población para extremar las precauciones y alertar sobre personas vulnerables expuestas al frío.

Te podría interesar

Archivado en

Te recomendamos