Feroces inundaciones en Mozambique: hay más de medio millón de afectados

Desde diciembre, los habitantes de Mozambique sufren unas feroces inundaciones , las cuales ya dejaron más de 500.000 afectados y por lo menos 114 muertos . Asimismo, Unicef asegura que la mayoria de los damnificados son niños .

De acuerdo a lo informado, el país africano se encuentra en plena temporada de lluvias y, hasta su final previsto en marzo, los meteorólogos pronostican todavía más caída abundante de agua y al menos dos ciclones tropicales. La zonas más afectadas son las provincia de Gaza y Sofala.

“Hasta la fecha, (...) un total de 594.681 personas se han visto afectadas por las inundaciones de los últimos días en las provincias de Gaza y Maputo (sur), así como en la ciudad de Maputo (capital, sureste)”, afirmó el portavoz de Presidencia, el ministro Inocêncio Impissa.

De igual forma, Impissa informó la angustianten realidad del país: 65.000 viviendas dañadas, 24 centros de salud y 43 escuelas inundadas, miles de kilómetros de carreteras intransitables y cerca de 20.000 hectáreas de tierras agrícolas perdidas.

Guy Taylor, portavoz de Unicef, aseguró que las personas desplazadas viven "muy hacinadas" en refugios donde hay alto riesgo de contraer enfermedades y es muy difícil acceder a servicios básicos como agua potable, atención sanitaria o alimentos.

"La combinación de enfermedades transmisibles por el agua y la malnutrición, en un país donde ya antes de las inundaciones cuatro de cada diez niños estaban desnutridos de forma crónica, representa una amenaza letal", señaló Taylor por videoconferencia desde Mozambique a la prensa acreditada ante la ONU en Ginebra.

UNICEF está prestando servicios humanitarios en la zona, especialmente en Gaza, la más afectada, y en otras como Sofala, aunque "el riesgo sigue creciendo, pues las lluvias continúan en algunas zonas y la temporada de ciclones apenas acaba de comenzar", subrayó.

El presidente de Mozambique canceló su viaje a Davos por las inundaciones

Frente a la crítica situación, el presidente de Mozambique, Daniel Chapo, canceló su asistencia al Foro Económico Mundial (WEF, en inglés), que comienza este lunes en la localidad suiza de Davos.

"Hemos decidido cancelar nuestra participación en el Foro Económico Mundial de Davos. Mozambique atraviesa un momento difícil. Como presidente de la República, nuestro lugar está junto a nuestro pueblo", afirmó Chapo en su cuenta oficial a través de la red social Facebook a última hora del domingo. "Mantenemos nuestro compromiso con la inversión y con los socios internacionales, pero la prioridad absoluta en este momento es salvar vidas", añadió.