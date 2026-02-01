Un invitado le lanzó un gran piropo a Juana Viale y la dejó sin palabras: "Sos la..."

La conductora quedó muy sorprendida luego de la declaración que realizó en pleno programa uno de sus comensales.

Juana Viale disfrutó de un gran enero en Mar del Plata haciendo su clásico programa de los días domingos. La nieta de Mirtha Legrand volverá a Buenos Aires, donde seguirán grabando tras la temporada de verano en La Feliz.

El domingo 1 de febrero tuvo una excelente mesaza en la que se encontraban diferentes figuras, entre las que se encontraban Matías Alé, Lourdes Fernández, Florencia Torrente, Guillermo Arengo y Nito Artaza, quien la está rompiendo con su obra al igual que todos los artistas.

Fue el propio Nito quien le lanzó un piropo a Juana que la descolocó por completo: "Sos la metáfora de la sensualidad, hace mucho que quiero decírtelo", expresó el actor y causó sorpresa en todos los presentes.

