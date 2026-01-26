La contundente reacción de Nacho Viale tras el pedido de disculpas de Franco Torchia a Juana

El periodista aseguró que la información del supuesto romance con Mauricio Macri es falsa y Nacho Viale no dudó en opinar del tema.

Luego de la separación de Mauricio Macri con Juliana Awada, surgió la versión de que el expresidente habría entablado vínculo con Juana Viale. Esto lo expresó Franco Torchia en Duro de Domar y fue rápidamente desmentido.

Tras el enojo de la conductora de El Trece, el comunicador decidió pedir disculpas de forma pública para evitar un futuro juicio, ya que, según las palabras de Mirtha Legrand, era la idea que tenían: "Quiero aprovechar este momento para pedirle profundas y genuinas disculpas a Juana Viale por la versión 100% falsa que yo di al aire días atrás".

En su descargo, Franco Torchia aseguró que la versión que puso al aire no tenía sustento y que fue inducido a error por una fuente que le brindó datos incorrectos."Me vendieron pescado podrido", afirmó.

La reacción de Nacho Viale ante las disculpas de Franco Torchia a Juana Viale Captura de pantalla 2026-01-26 073922 Nacho Viale confirmó que aceptaron las disculpas y no llevarán el tema a la Justicia. Foto: X / @nachoviale. Nacho Viale compartió el video en sus redes sociales con el símbolo de la Justicia y esto creó especulaciones de que efectivamente iban a ir hasta las últimas consecuencias. Finalmente, el nieto de Mirtha dejó en claro que no lo hará y que para ellos es un "tema terminado".