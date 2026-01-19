Juana Viale lanzó un ácido comentario sobre la China Suárez y El Polaco le respondió a la conductora

Un inesperado intercambio de opiniones se generó durante el almuerzo en el ciclo de El Trece tras mencionar a la polémica actriz.

Un momento de tensión se vivió en la mesa tras el análisis de las colaboraciones entre dos figuras.

Durante la última emisión del ciclo dominical de El Trece conducido por Juana Viale, el famoso cantante conocido como El Polaco, compartió detalles sobre su apertura artística al colaborar con figuras ajenas al género tropical. La conversación derivó rápidamente hacia el vínculo profesional que el cantante mantuvo con la China Suárez, con quien lanzó la canción "Ya no quiero verte". El referente de la cumbia destacó que trabajar con artistas de diversos perfiles ha sido una constante en su trayectoria reciente, resaltando el éxito obtenido en plataformas digitales.

Ante la mención de la actriz, Juana Viale reaccionó de forma inmediata con una pregunta que dejó traslucir cierto escepticismo sobre la faceta solista de la ex Casi Ángeles. “Mira, ¿y qué genero canta ella?”, lanzó la conductora, generando un clima de incertidumbre en la mesa. A pesar de que intentó matizar sus palabras al notar el posible impacto de su comentario, la duda sobre el rol de la invitada ausente ya estaba planteada ante los demás comensales.

La opinión de Juana Viale sobre la música de la China Suárez Incomodidad en la mesa: El Polaco y Juana Viale debatieron sobre la carrera de la China Suárez Incomodidad en la mesa: El Polaco y Juana Viale debatieron sobre la carrera de la China Suárez. Sin dejar espacio a las especulaciones, el intérprete de "Deja de llorar" intervino de forma contundente para respaldar el desempeño de su colega. “La China empezó a cantar e hicimos un tema. ¡Canta bien!”, sentenció el músico, cortando de raíz cualquier intento de desmerecer el trabajo vocal de su compañera de fórmula. Para el cantante, la incursión de figuras mediáticas en la música no solo es válida, sino que aporta una frescura necesaria al mercado actual.

china-suarez-2166191 Juana Viale se mostró dubitativa respecto al estilo musical que define a la actriz. Foto: Instagram @sangrejaponesa Frente a la firme postura de El Polaco, la nieta de Mirtha Legrand buscó suavizar su posición inicial sin abandonar del todo su curiosidad crítica. “Sí, canta bien, pero no sé qué genero hace”, insistió Juana, intentando centrar el debate en la identidad artística de la actriz. Sin embargo, el ambiente ya reflejaba la disparidad de criterios entre la visión de la conductora y la experiencia directa del referente tropical.