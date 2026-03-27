El periodista protagonizó un polémico editorial en el que lanzó fuertes agravios y explícitas amenazas físicas contra el funcionario, exigiéndole que responda a todas las preguntas de la prensa.

El Jefe de Gabinete, en el ojo de la tormenta.

El periodista y conductor Santiago Cúneo volvió a quedar en el centro de la polémica tras protagonizar un violento exabrupto dirigido a Manuel Adorni. Durante una emisión en su ciclo por Canal 22 Web, Cúneo lanzó una catarata de insultos y amenazas físicas que rápidamente se viralizaron en las diferentes redes, generando un fuerte revuelo y comentarios.

"Vas a tener que responderle al periodismo" Embed - Un conductor amenazó e insultó duramente a Manuel Adorni tras los recientes escándalos: "Te bajo los dientes" En su encendido editorial, el conductor le exigió a gritos al funcionario público que conteste las inquietudes de cualquier trabajador de prensa, sin importar el tamaño o la relevancia del medio al que represente. El tono del reclamo escaló velozmente hacia la violencia verbal, llegando a advertirle de manera directa que si se lo cruza en persona, le bajará los dientes.

Cúneo justificó su furia afirmando que él no hace un periodismo complaciente y remarcó la obligación ineludible que tienen los funcionarios de responder tanto a los medios de comunicación como a la justicia: "Yo te pregunto, me contestás mal, te bajo los dientes. Vas a tener que responderle al periodismo y a la justicia, Sos funcionario público, la reputísim* madre que te parió".

Adorni volvió a hablar desde Estados Unidos Manuel Adorni. Archivo MDZ El fragmento que circuló masivamente expone el nivel de agresividad con el que el periodista se dirigió a la cámara. Con un lenguaje plagado de groserías, le recriminó que tiene el deber de contestar a los periodistas.