A más de cuatro meses de la partida de Natacha Jaitt, su hermano Ulises, sigue buscando justicia para esclarecer las causas de la muerte de la actriz y conductora.

En diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad, Ulises Jaitt desmintió categóricamente que la muerte de Natacha se haya debido a una sobredosis, sostuvo que hay varios culpables de delitos implicados en la causa y denunció corrupción por parte de la justicia.

Con el corazón roto por la muerte de su hermana, evocó el recuerdo de Natacha al calificarla como “su ángel” y confesó que aún no pudo asimilar su desaparición física: “Crío a mi sobrino de 13 años. Yo tengo una vida, tengo que seguir adelante, pero es algo que me rompe el alma todos los días. Ayer rompí en llanto con mi cuñado, todavía no puedo asimilarlo, todavía me afecta muchísimo”.

Así expresó su preocupación por el rol que cumplieron los medios de comunicación en el tratamiento de la muerte de Natacha: “Ella parecía que no tenía sensibilidad por su personalidad fuerte y las cosas que decía de mucha gente, pero ella era muy sensible, y nadie se puso en el lugar de su familia, en mi lugar, en el lugar de sus hijos y muchos programas cubrieron la muerte de mi hermana con insensibilidad”.

“Hicieron informes sobre adicciones sin saber qué le pasó a mi hermana, el examen toxicológico dio que tenía cocaína en el estómago, eso aparece en el estómago cuando lo ingerís, aparentemente se la metieron en la bebida”, cuestionó.

En este sentido se refirió a las causas de la muerte de la modelo y conductora, y reconoció que consumió cocaína esa noche a pesar de que eso no fue lo que terminó con su vida: “Me hago cargo que ella consumió, y lo tengo chequeado por las cámaras. Dos veces consumió, pero una persona no muere de sobredosis por consumir dos veces”.

“El problema es cómo probar que alguien de los que estuvieron ahí le puso la cocaína en la bebida”, explicó. Al tiempo que precisó que “lo que le provocó la muerte, la falla multiorgánica, fue la combinación de lo que consumió y la ingesta de alcohol”.

Asimismo, aseguró que perdona a Natacha por haberle mentido sobre sus consumos: “Ella me dijo que ya no consumía y no era verdad, cayó en la tentación de la persona que le trajo la droga y yo por eso la perdono”.

“No tengo ninguna duda de que a ella la mataron”, afirmó con contundencia al ser consultado acerca de sus inferencias sobre lo que pasó aquella trágica noche en el salón de fiestas Xanadú donde el cuerpo de Natacha fue hallado sin vida.

Y relató el minuto a minuto de cómo se anotició del deceso: “Primero yo estaba reunido con amigos en Brasil. Conmigo estaba Antonella, la hija de Natacha, y me llegan al WhatsApp dos tuits de gente que me decía ‘decime que esto es una joda’. El tuit era de un periodista de Telefé, al que le hablé y le dije que si era mentira se le iba a armar; a las dos horas me lo confirmó con el informe policial”.

“En el momento llamé a mi hermana para que me ayude y se lo conté a mi sobrina que fue contenida por nuestros amigos”, puntualizó durante el ciclo radial Por si las moscas.

De esta forma se refirió a la serie de delitos que, según él, se cometieron en torno a la muerte de Natacha: “Hubo abandono de persona, porque tres personas la vieron muerta y se fueron. También hubo abuso sexual porque el tipo que llamó a la ambulancia admitió que la tocó, que quiso tener relaciones con ella; recién ahí no le contesta ella, y dice que se desvaneció y que se le caía la cabeza y que creía que se había dormido”.

“(Gonzalo) Rigoni consumía cocaína, una persona que consume cocaína sabe que es imposible dormirte, que algo le pasaba. Y el abandono también está en que tardaron 40 minutos para llamar a la ambulancia”, indicó en entrevista con Moskita Muerta y Nilda Sarli.

Y aseveró: “Bartolini proveyó los estupefacientes y eso también es un delito. Hubo como seis delitos sin saber cómo murió Natacha y toda esa gente está en sus casas, está de vacaciones”.

Por último evocó el recuerdo de su hermana, destacó su sensibilidad, la describió como “una gran mamá, ama de casa, cocinaba y hacía las compras, era solidaria y desinteresada”. “Cuando mi sobrino me pregunte por su mamá le voy a decir que siempre trabajó para cuidarlo a él y que no tiene que tener vergüenza”, cerró.

Fuente: Exitoína