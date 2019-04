Tremendo: en TyC Sports se burlaron de la muerte de Natacha Jaitt

Ulises Jaitt puso el grito en el cielo al ver el video de un fragmento de la programación de TyC Sports en el que se rieron de la muerte de su hermana, Natacha, ocurrida el 23 de febrero en el salón de fiestas Xanadú.

El video en cuestión es de Programa sin nombre, el ciclo que se emite de lunes a viernes a la medianoche por el canal deportivo que inicialmente nació con el título de Rabona, y que fue mutando hasta llamarse así. Es conducido por Agustín Fantasía y cuenta con la participación de Alfredo Montes de Oca, Ernesto Provitilo, Antonio Serpa y Juan Claudio Castro.

En la sección del “Cuentito de las buenas noches”, Castro hizo gala de su "humor negro" y disparó fuertes comentarios sobre el incendio de la Catedral de Notre-Dame, Mauricio Macri, Daniel Scioli y Gabriela Michetti, para finalmente, cerrar con Natacha Jaitt.

“En el cuentito de esta noche no esperen dulzura ni nada tierno, voy a dedicarle unas líneas a las nuevas medidas del Gobierno”, inició el periodista su relato. “El invierno se aproxima y con el aumento de tarifas, muchas opciones no te dan. Este año habrá que calefaccionarse al mejor estilo Notre-Dame. Siempre que hay ajuste, terminan perdiendo nuestros pobres jubilados. Y si no pregúntenle a Jésica qué tal el viagra de los precios cuidados”, continuó.

“Pedirle ayuda a la oposición es gastar esfuerzos en vano. Daniel perdió las elecciones en 2015 así que ni loco les da una mano”, disparó el panelista en referencia al ex Gobernador de Buenos Aires.

“El otro día escuché que a este gobierno le ponen muchos palos en la rueda. Si el presidente es Mauricio, ¿qué tiene que ver Gabriela?”, comentó Castro.

“Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Moraleja: necesitamos que se reactive el país, que la gente trabaje y gaste plata. Hasta ahora, el mayor consumo se dio en una quinta de Villa La Ñata”, remató el miembro de TyC Sports.

Debido a que el final de la narración hizo referencia al sitio donde está ubicado el salón de eventos donde murió Natacha, y los resultados que otorgaron las pericias al lugar, Ulises expresó su enojo en Twitter.

“¿Cómo TyC Sports permite en su pantalla a este hijo de puta de @JuanCastroMDP haciendo humor de desgracias ajenas? Hay una familia llorando, basura humana. ¡¡¡¡¡Vergüenza @TyCSports!!!!!”, escribió Jaitt en su cuenta. Luego, apuntó contra Fantasía, conductor del programa. “Es el responsable de esto”, aseguró.

