Flor Vigna y Matías Napp están viviendo una relación más que de afecto y laboral en el certamen Súper Bailando.

Ella misma confirmó esta semana en la pista que existió algo entre los dos hace poco tiempo pero que ya quedó en el pasado.

Pero en Los ángeles de la mañana mostraron videos de Flor y Mati a los besos en un bar de Palermo, al que fueron luego de un ensayo del Súper Bailando.

"Estamos solteros los dos y no le hacemos mal a nadie. Al principio intentamos parar porque dijimos que podíamos cagarla fuerte en todo lo que es el laburo, pero a la vez nos pasan cosas. Cuando conocés a una persona, no sabés qué puede pasar después y queríamos mantenerlo en privado”, comentó la actriz cuando le preguntaron por las imágenes.

“Hoy almorzamos y cuando Facu (Mazzei) se fue, nos tentamos y nos dimos un beso. Nos pasó eso como otro día nos puede pasar otra cosa. Los dos estamos recién separados y nos queremos. Podemos ser tal para cual o dos boludos que la flashearon con algo que nada que ver”, sostuvo Vigna.

“No es un noviazgo, no tengo la menor idea de qué me pasa”, finalizó la participante del programa de Marcelo Tinelli, quien se separó de Nico Occhiato hace unas semanas.

Fuente: Primicias Ya