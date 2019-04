Flor Vigna y la versión de que habría sido vista a los besos con otro hombre

El rumor circulaba desde hace unos días y, finalmente, Flor Vigna y Nico Occhiato confirmaron la noticia: tras cinco años de amor, la pareja puso un punto final a su relación, por decisión del conductor.

"Nico necesita estar solo un tiempo. No sabemos si vamos a volver por eso no queríamos hacerlo público en un principio", admitió la actriz al sitio Ciudad.com: "No hubo terceros en discordia ni nada raro", remarcó Flor en el intercambio de mensajes con dicho medio.

En plena repercusión de la noticia, Andrea Taboada contó una polémica versión. "La vieron chapando en zona norte, Ángel. No tengo la foto, pero ya me va a llegar. No miento. Me llegó por mensaje privado que ella había estado con otro muchacho el fin de semana", relató la panelista de Los Ángeles de la Mañana. "¡Es verdad! Sí, en un boliche el sábado. Tengo la misma data. Ángel, no te hagas que vos también tenés la data", agregó Yanina Latorre en el ciclo de eltrece.

-"En LAM contaron que te habrían visto besándote con otro hombre, el sábado pasado. ¿Vos y Nico ya son libres de ver otras personas?", le consultaron desde el portal Ciudad.com.

-"Sí, somos libres, cada uno puede estar con quien quiera. Pero igual hasta ahora, yo por lo menos, no estuve con nadie", respondió .