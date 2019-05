Jimena Barón lanzó su contundente canción La Cobra y su video ya superó los dos millones de reproducciones. Sin embargo, otro tema también copó las redes: la ausencia de Mauro Caiazza.

Luego del éxito de La Tonta, su disco debut, J'Mena, como es conocida ahora, lanzó La Cobra. Y a horas del estreno, el video oficial del single se mantiene en el #1 en tendencias, siendo lo más visto y comentado de YouTube. El mismo relata sobre una mujer que sufre un intento de femicidio, es enterrada viva y resurge para vengarse. Recorre todo el desierto en busca de la persona que la quiso matar, hasta encontrarlo, convertirse en LA COBRA y vengarse “La Cobra que se cobra…”.

"Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste bebe. Pensabas que era gratis lastimar y andar pisando todos mis pedazos bebe, mi alma está cansada de llorar. Si no me queda ya ni sangre bebe Me hiciste cada gota derramar cuando quisiste devorarme, pero yo sigo acá…”, reza la letra de la canción que salió a defender días atrás, cuando anunció su lanzamiento.

El nuevo álbum de J-Mena que llevará también el nombre de La Cobra mezclará ritmos latinos y rondará en un concepto de venganza y empoderamiento femenino, algo que ya se pudo ver en el video producido por VRØDAS, con la dirección de Juan Chappa.

A pesar del gran momento profesional que atraviesa la actriz, la ausencia de Mauro Caiazza, su pareja, en el festejo de la presentación del video generó sorpresa y todo tipo de especulaciones, sobre todo luego de un picante reclamo que le hizo la cantante en la red y que dio pie para que todos se preguntaran si la pareja estaba atravesando una crisis.

Tras la consulta de una seguidora, Jimena respondió: "Tenía ensayo che".

En un posteo previo, Mauro comentó la foto principal con la que la artista presentó a La Cobra.

"¡¡¡Impresionante!!! ¡Me encanto! ¡Sos increíble, te superas en cada paso! Te felicito y te admiro", comentó el bailarín en la publicación. A lo que J'mena respondió: "Faltabas vos" junto a un corazón.

El comentario de Jimena Barón a Mauro Caiazza en Instagram

Horas después, Mauro anunció que el jueves 16 vuelve con Tango Freestyle en La Catedral. "Este show va creciendo día a día", escribió en Instagram. La cantante le comentó con emojis de fuego y corazones.

Los emojis de Jimena Barón en un posteo de Mauro Caiazza que desmienten rumores de ruptura

Fuente: Exitoína