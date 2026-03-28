Tras los rumores, confirman la baja de una conocida conductora: "No la aguantan"

Ángel de Brito dio detalles sobre la salida de una figura de un ciclo del prime time, y ratificó quién será su reemplazo.

Una conocida conductora quedó envuelta en las últimas semanas en una serie de rumores que ponían en duda su permanencia en la pantalla chica, y ahora Ángel de Brito confirmó desde LAM (América) la salida de la figura en cuestión.

Se trata de Laurita Fernández, la anfitriona de Bienvenidos a ganar (El Nueve), programa que actualmente tiene a Hernán Drago como anfitrión, quien pasó del jurado al liderazgo durante la ausencia de la conductora.

Lo que aparentaba ser una pausa de Fernández al frente del mencionado ciclo, desde que inició sus vacaciones que comenzaron en diciembre del año pasado, terminó convirtiéndose en una oportunidad para Drago de quedarse de manera estable como comandante del envío de entretenimientos.

Laurita Fernández quedó fuera de Bienvenidos a ganar Laurita fernandez; fuera de bienvenidos a ganar "Laurita Fernández fuera de El Nueve. Hernán Drago ya renovó su contrato para conducir las noches todo el año", detalló Ángel de Brito. Además, el especialista en espectáculos puntualizó que otro aspecto que determinó la baja de la conductora se relaciona con las tensiones de ella con su exnovio, Claudio "Peluca" Brusca, productor de Bienvenidos a ganar.

Finalmente, De Brito concluyó sobre Fernández: “Karina Iavicoli me manda información y me dice: ‘Laurita tiró mucho de la soga y quedó afuera, no la aguantan. Lo que más molestó fue el lobby que hizo y aman a Hernán Drago porque no es egocéntrico, están muy contentos con él'".