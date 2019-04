Tras las denuncias por acoso, Roberto Pettinato toca el saxo a la gorra

El 2018 no fue le mejor año para Roberto Pettinato. En enero de ese año se desató una ola de denuncias por acoso contra él, que terminó generando muchos más testimonios a lo largo de los meses, y en el que se revelaron las deplorables actitudes del conductor.

Josefina Pouso, una de las primeras en hablar de sus vivencias con el músico, revivió su traumática experiencia en Un Mundo Perfecto: "No me daba la palabra porque le pegué en el camarín y le dije ‘la próxima vez te rompo la cara y explicale a tu mujer por qué’. Hubo una trompada en el estómago. Se la pegué yo en el camarín. A partir de ese día empezó a hacerme a un lado en el programa".

Pero también se animaron a hablar Mariela Anchipi, que dijo haber sido acosada cuando tenía 20 años, Karina Mazzocco que contó lo difícil que fue trabajar con él, la modelo Emilia Claudeville que confesó: "Pettinato me tocaba y me chupaba el cuello", Martina Soto Pose que dijo que fue besada a la fuerza, y Fernanda Inglesias, que relató una terrible experiencia: "Roberto Pettinato se masturbó adelante mío".

Ahora, alejado de los medios, Petti se fue a Nueva York, alquiló un departamento con un amigo mientras analiza instalarse permanentemente en la Gran Manzana. ¿Y qué hace? Toca el saxo en el Central Park, tal como reveló Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana, con un video en el que se lo ve tocando y recibiendo dinero en una gorra. "Me dijo que recibió 30 dólares en 25 minutos", contó el conductor de LAM.

De Brito leyó el mensaje que le mandó Roberto: “No voy a vivir más en la Argentina, puede que hagamos la última entrevista”. No obstante, estuvo al tanto de la internación de urgencia de su hijo Felipe, aunque como relataron en Los Ángeles de la Mañana, sus otros hijos no sabían que se había ido a Estados Unidos. "Los hijos lo estaban esperando en la clínica, y evidentemente él estaba tocando el saxo en Central Park", contó Yanina Latorre.