Tras anunciar un proyecto con Lautaro Martínez, Agustina Gandolfo hizo un descargo pero terminó cancelada: "Tupper"

La esposa del jugador hizo un posteo por redes sociales, pero se llevó el hater de sus seguidores y no fanáticos.

Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo anunciaron Coraje Milano en Mendoza, Un restaurante de lujo traído desde Italia y que busca expandirse por puntos estratégicos, La noticia sorprendió a la comunidad digital y rápidamente cosechó próximos concurrentes. Sin embargo, el positivismo duró poco.

Y es que la mujer, oriunda de Mendoza, aprovechó sus redes sociales para descargarse con sus seguidores. La situación traspasó las barreras de Instagram y X se encargó de recolectar numerosos comentarios que terminaron por desvirtuar el sentido del mismo.

El descargo de Gandolfo agus gandolfo El comunicado de la mendocina. IG @agus.gandolfo En su cuenta oficial de la plataforma rosa, la rubia fue contundente: "Hoy mi día no fue aesthetic ni estuvo lleno de planes".

Luego, continuó con lo más pesado: "Hace días que no duermo bien, estoy sin mucha energía, no tengo ganas de entrenar, tengo varios pendientes que debería resolver hoy y aún no toco nada. Almorcé lo que dejaron mis hijos anoche, directo del tupper. Y también está bien"

Por último, cerró: "No se dejen engañar por la vida perfecta y aesthetic que muestran muchos famosos e influencers en redes. Hay un montón que no se ve y lo real también está bien".