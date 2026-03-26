Tras anunciar un proyecto con Lautaro Martínez, Agustina Gandolfo hizo un descargo pero terminó cancelada: "Tupper"
La esposa del jugador hizo un posteo por redes sociales, pero se llevó el hater de sus seguidores y no fanáticos.
Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo anunciaron Coraje Milano en Mendoza, Un restaurante de lujo traído desde Italia y que busca expandirse por puntos estratégicos, La noticia sorprendió a la comunidad digital y rápidamente cosechó próximos concurrentes. Sin embargo, el positivismo duró poco.
Y es que la mujer, oriunda de Mendoza, aprovechó sus redes sociales para descargarse con sus seguidores. La situación traspasó las barreras de Instagram y X se encargó de recolectar numerosos comentarios que terminaron por desvirtuar el sentido del mismo.
El descargo de Gandolfo
En su cuenta oficial de la plataforma rosa, la rubia fue contundente: "Hoy mi día no fue aesthetic ni estuvo lleno de planes".
Luego, continuó con lo más pesado: "Hace días que no duermo bien, estoy sin mucha energía, no tengo ganas de entrenar, tengo varios pendientes que debería resolver hoy y aún no toco nada. Almorcé lo que dejaron mis hijos anoche, directo del tupper. Y también está bien"
Por último, cerró: "No se dejen engañar por la vida perfecta y aesthetic que muestran muchos famosos e influencers en redes. Hay un montón que no se ve y lo real también está bien".
"Ya casi tuviste el día de un empleado"
Lejos de pasar desapercibido, el posteo recibió numerosos mensajes: "Qué difícil la vida a veces, reina. Ya casi tuviste el día de un empleado promedio con la diferencia que SOS MILLONARIA", "Pobrecita, cuantas preocupaciones. Buscate un problema honesto", "Otra resiliente como Anto Rocuzzo. Fuerza reinas que esa vida de millonarias es durísima".
Otros de los comentarios fueron: "Sushi y caviar, pero del tupper", "Estamos rotas en llanto al verla comer de un tupper", "Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros".