Toy Story 5: se confirmó la fecha de estreno y un emocionante adelanto que reveló impactantes detalles

Pixar lanza el primer avance de la esperada secuela. Los personajes principales regresan, pero se enfrentan a un villano de la actualidad: ¿De quién se trata?

El cuarto de juguetes nunca volverá a ser el mismo. Disney y Pixar acaban de soltar el primer avance oficial de Toy Story 5, y la nostalgia se mezcla con la amenaza más existencial que Woody y Buzz Lightyear hayan enfrentado jamás.

No es un vaquero espacial ni un oso de peluche resentido. El nuevo "juguete" que se roba la atención de Bonnie se llama Lilypad: una tableta interactiva con forma de rana que ha llegó para plantear la pregunta del millón: ¿qué lugar tienen los juguetes tradicionales en la era digital?

Fecha de estreno y nuevos detalles image Un adelanto de Toy Story 5. Créditos: Captura El tráiler, un golpe de humor y melancolía, establece el conflicto de inmediato. Mientras Woody, Buzz, Jessie y un confundido Forky intentan organizar un juego, la atención de Bonnie es completamente absorbida por Lilypad.

La película, que se estrena el 19 de junio de 2026, justo a tiempo para el 30º aniversario de la saga (iniciada en 1995), reflexiona sobre la relevancia del juego físico. El terror del abandono, un tema central en Toy Story, ya no es por un niño que crece, sino por un niño que se conecta.

Disney-Pixar describió a Lilypad como un juguete "de alta tecnología" capaz de complicar las misiones del grupo. La amenaza es doble: no solo compiten por la atención, sino que la crisis obliga a Woody y sus amigos a cuestionar su propia identidad y propósito en un mundo que parece haberlos superado.