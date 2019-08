¿Qué van a hacer con la Inspectora Murillo? ¿Cuál es el estado de salud de Nairobi? ¿De qué manera va a continuar el atraco? ¿Saldrán por la puerta grande o por algún pasadizo secreto todavía desconocido? ¿Qué va a ser del futuro del Profesor?

La tercera entrega de La Casa de Papel, a diferencia de la segunda, no tiene un final cerrado. Sino que todo lo contrario. Esto incentiva a pensar posibles desenlaces, escenas, soluciones y problemas. También lleva a los fanáticos a concentrar el olfato para que no se escape ninguna de las pistas que se van desprendiendo sobre una cuarta temporada.

Hacia el final del último tramo queda declarada la guerra. Son los atracadores contra la policía. ¿Cuáles son los buenos y cuáles los malos? Eso está por verse, o no.

Lo que sí se sabe es que va a haber una cuarta temporada, de ocho capítulos y realizada también para Netflix. También que el equipo de chalecos rojos y máscaras de Dalí tendrán que enfrentar un enemigo interno, y no particularmente alguien de la banda. Así lo confirmó Itziar Ituño, la actriz que interpreta a Lisboa, en un reportaje: tendrán “un gran enemigo dentro del banco”.

Si se conectan piezas, todo apuntaría a que se trata de Belén Cuesta, una famosa actriz española que le da la vida a Yolanda Montero Fernández en Vis a Vis. Esto se debe a que en uno de los últimos capítulos de la última entrega se la puede ver sentada junto al resto de los rehenes.

De todos modos la inspectora parece no tener mucha idea de lo que está pasando, tal como en la primera temporada. "En la cuarta no sé qué va a pasar, si van a conseguir robar el oro o no. Eso no lo sabemos los actores todavía. Sí es cierto que la parte de la policía va a estar muy dura, y van a tener que resistir. Va a haber mucho drama dentro de la banda", aseguró Ituño.

Además, otra de las principales teorías que surgieron al respecto establecen una relación muy cercana entre Berlín y la actual inspectora que lleva adelante la defensa del Banco de España, Alicia Sierra Montes.

El hecho que llama la atención es la gran similitud que hay entre la trabajadora del Cuerpo Nacional de Policías y Tatiana, una de las novias que tuvo en el pasado el hermano del Profesor… ¡y que sabía todo los detalles del plan!

Esto despertó el enojo en la familia de atracadores, pero ¿tendrá que ver el parecido físico o será simplemente una anzuelo por parte de los guionistas?

