Tini Stoessel, muy sensual en Instagram

Tini Stoessel deslumbró a sus más de siete millones de seguidores de Instagram con una foto muy sensual que publicó este viernes.

En la imagen, Tini luce un short de jean y un corpiño rosa. Rápidamente, consiguió más de 200 mil me gusta y cientos de comentarios.

La foto que enamoró a todos.

Días atrás, sobre el beso que se dieron en pleno Luna Park, aseguró: "Sebastián es bravo, entonces lo miré y dije 'ay, va a pasar (el beso)'. Y si me ves la cara estoy entre nerviosa y que no sé dónde meterme. Lo adoro, pero no somos novios. Estuve casi tres años con Peter Lanzani y casi tres con Pepe Barroso. Es mi primer año que estoy sola".

También, la artista se refirió a las versiones que aseguran que está de novia con el "Kun": "Es mentira, no somos pareja ni nada por el estilo. Nos llevamos increíblemente bien, él es muy amigo de mi familia y yo de la suya".

Fuente: Diario Show