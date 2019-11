Pampita se casará el próximo 22 de noviembre con Roberto García Moritán y entre los invitados a la cena están Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés.

El conductor fue muy claro en un móvil de LAM con respecto al motivo que lo impulsará a no asistir a la boda: "Lo que quiero decir primero es agradecerle a Roberto García Moritán que me llamó y a Caro también que nos llamó a Guille y a mí para poder ir”, contó, para luego sincerarse.

“Yo no tenía pensado ir, a mí me cuesta realmente, y soy sincero, ir a este tipo de eventos. Qué se yo… se enojan mis amigos cuando no voy a un cumple de 50, por ejemplo. No quiero decir que voy y después no voy”, agregó.