Durante su despedida de soltera, Pampita recibió un inesperado reclamo de uno de sus hijos

El jueves por la noche, Pampita vivió su despedida de soltera junto a 40 amigas. En una noche agitada, el grupo de mujeres cenó en un exclusivo restó de Palermo y luego fueron a bailar a la reconocida disco porteña Tequila.

Sin embargo, ni bien comenzó el festejo, cuando sus amigas pasaron a buscar a la modelo y conductora, irrumpió un inesperado reclamo telefónico. "¿Es cierto que en esa instancia en la que te fueron a buscar tuviste el llamado de uno de tus hijos?”, le preguntó Luis Piñeyro en Pampita Online. “Sí, porque estábamos en la vereda con tres autos con sirenas y mi hijo me dice ‘má, no puedo dormir eh'”. Y sonriendo remarcó: "¡El de 11 me reta!", sentenció.