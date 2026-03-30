Tomás Dente protagonizó un fuerte momento en pleno aire de su programa en Crónica TV , luego de enfrentarse directamente con su propio equipo de producción . El conflicto se desató a raíz de los zócalos que aparecieron en pantalla durante la emisión, dejando al descubierto fuertes diferencias internas respecto a cómo abordar la actualidad social y económica del país.

El detonante fue un graph que, según la perspectiva del conductor, no reflejaba la realidad de manera justa. El texto en pantalla afirmaba tajantemente: "Nadie llega a fin de mes".

Visiblemente molesto, Dente decidió interrumpir la dinámica del programa, mirar a cámara y salir al cruce de sus compañeros. "Siento que hay una narrativa enquistada en los medios y te quieren vender que lo que está pasando en la Argentina es apocalíptico" , lanzó el presentador.

"Recién leí el graph que decía: ‘nadie llega a fin de mes’. Ojo con ese tipo de afirmaciones. Perdón que lo diga en vivo, pero esto es televisión verdad. Están siendo injustos", cuestionó Dente, marcando su firme postura frente a la generalización del mensaje.

Lejos de acatar el reclamo del conductor y suavizar los textos, el responsable de los zócalos redobló la apuesta y continuó emitiendo mensajes duros sobre la difícil actualidad económica de las familias argentinas. Esto provocó que Dente ampliara sus críticas, apuntando esta vez contra sus propios colegas del medio.

Embed - Tenso momento en Crónica TV un conductor retó en vivo a su producción y le contestaron con zócalos

"Por lo menos en el programa en el que yo esté pido que seamos mesurados, porque si no alimentamos la grieta", exigió el conductor, y sentenció con dureza: "No me quiero subir a ese tren, en el que están prácticamente todos los periodistas pauteros de este país, acomodados por los gobiernos de turno".

En medio del tenso clima, el equipo del programa decidió responderle con números. Mientras Dente argumentaba su postura, uno de sus panelistas intervino para aportar datos concretos de una encuesta reciente, señalando que el 75% de los ciudadanos argentinos no logra cubrir sus gastos mensuales.

"Una mirada más esperanzadora"

Tomás Dente Tomás Dente. Archivo MDZ

Para intentar cerrar el tema y reforzar su visión optimista sobre la gestión actual, el periodista reconoció la complejidad del escenario, pero insistió en que los medios deben ofrecer una perspectiva diferente.

"Es cierto que la situación es acuciante para muchísimas familias, pero también hay sectores que se están empezando a reactivar y tenemos una Argentina floreciente", concluyó Dente, pidiendo a su equipo "una mirada un poquito más esperanzadora y promisoria" sobre el futuro del país.