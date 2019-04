Tenso cruce de Charlotte Caniggia con Ángel de Brito, ¿la echó del programa?

Un momento muy tenso se produjo en Los ángeles de la mañana cuando Charlotte Caniggia estuvo como invitada al programa de Ángel de Brito.

El intercambio de palabras se produjo cuando el conductor quiso saber sobre su vida sentimental y le preguntó por las fotos que se vieron en Instagram junto a un joven al que llaman Rober. "Es mi amigo. ¿No puedo tener amigos?", se preguntó Charlotte. Ante la insistencia de Ángel, la mediática contestó: "No voy a hablar de mi vida privada, para que me invitan. A mí me gusta dormir", lo que generó el enojo del panel.

"Te gusta dormir, y bueno, andá a dormir. Gracias Charlotte por venir. Me voy con el móvil que está Maite con Leticia Brédice", retrucó De Brito cortando abruptamente la entrevista queriendo que la joven se retire. Finalmente eso no sucedió y minutos más tarde continuó la nota.

Cuando se retomó la entrevista con la participante del Súper Bailando 2019, siguió el clima tenso al producirse un nuevo cruce de Charlotte, esta vez, con Lourdes Sánchez, panelista del ciclo.

Días atrás, la pareja del Chato Prada se mostró indignada con los hermanos Cannigia porque se rieron del Carnaval de Corrientes en su reality Caniggia Libre. Al parecer se burlaron de los bailarines y de la organización del evento.

"Te metiste con el Carnaval de Corrientes, que es una fiesta muy importante. Hablaron mal, se burlaban, como son ustedes. Yo no me lo banco porque soy correntina y sé lo que la gente se esfuerza durante el año. Bardean todo el tiempo, con el que es pobre, con el que barre…", le dijo Sánchez.

Entre risas, Charlotte continuó justificando las "bromas": "Nosotros fuimos a grabar ahí, si nos pareciera una chot… no iríamos. Hacemos bromas y a la gente le gusta".

Pero la nueva compañera de Federico Bal en el Súper Bailando 2019 fue contundente: "Corrientes los detesta, perdón que te diga". Y la invitada dijo con ironía: "La gente joven nos re banca, no es por nada".