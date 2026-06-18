Tensión en el Mundial 2026: se filtró el triángulo amoroso que coincide en el mismo hotel

Un inesperado comentario de Ángel de Brito en LAM volvió a poner sobre la mesa una historia sentimental que años atrás generó una enorme repercusión mediática. El conductor reveló un detalle relacionado con el Mundial 2026 que llamó la atención de todos sus compañeros.

Según explicó el periodista, tres personas vinculadas a un viejo rumor amoroso están coincidiendo por estos días en el mismo hotel de Estados Unidos. Se trata de Marcelo Gallardo , su esposa Geraldine La Rosa y la periodista deportiva Alina Moine .

"El Mundial tiene un lado B que nunca vemos: en un hotel de Estados Unidos están coincidiendo tres personas que protagonizaron un triángulo amoroso", lanzó picante el presentador.

Luego, De Brito agregó más datos sobre la situación actual de los involucrados: "En el hotel está el ex jugador, la esposa y una famosa. Se separaron y volvieron".

"La historia comenzó a finales de 2018, en el 2019 lo contamos el romance. El jugador estaba con su esposa, en un momento se separan como le pasa a todo el mundo y empieza una relación con una periodista. Hoy coinciden todos en el Mundial", contó Ángel.

Marcelo Gallardo, su esposa Geraldine La Rosa y Alina Moine coinciden en el mismo hotel durante el Mundial 2026.

Tras generar expectativa, el periodista finalmente reveló los nombres de los protagonistas; "Estamos hablando de Marcelo Gallardo, que está con su mujer en el Mundial y en el mismo hotel está Alina Moine que tuvo un vínculo en su momento con él. Hoy los tres están viviendo en el mismo hotel, en cualquier momento va a haber un cruce".

El DT tuvo una relación con la periodista.

Actualmente, Gallardo forma parte de la cobertura de ESPN de la Copa del Mundo 2026 como comentarista y columnista especial. Por su parte, Moine integra el equipo de conducción de la misma señal deportiva.

Antes de cerrar el tema, Ángel De Brito volvió a referirse a la relación que, según sostuvo en su momento, existió entre ambos. "Gallardo y Alina tuvieron una relación importante, no es que eran amantes o una cosa pasajera, porque llegaron a convivir en un momento, por más clandestino que era estuvieron en Vicente López", afirmó el conductor.