Tensión en canal América: picante cruce entre una panelista, el conductor y un cronista

A lo que el conductor de manera contundente agregó: “Todos contamos cosas que no están en los papeles”. Al instante Yanina Latorr e le lanzó una mirada tajante a De Brito, quien siguió defendiendo el trabajo del notero.

Yanina Latorre, indignada con una decisión de la radio en la que trabaja Foto: Captura de video América TV Yanina Latorre, se mostró indignada con la información que brindó un cronista de canal América en medio de la transmisión de LAM. Foto: Captura de video América TV

Luego cuando Riva Roy agregó más detalles, que resultaron un tanto grotescos, Yanina volvió a desacreditar al cronista de canal América exponiendo: “¡Dejate de joder, por Dios! Bueno querido pero dejame contestarte, ¿qué viniste a monologar en un móvil?, no se te puede decir nada, acá venimos para panelear y hacer un programa de televisión, ¿o tenemos que decirte a todo si como a los locos?”. A lo que terminó por sentenciar: “¡Yo digo como quiero Santiago, no me vas a enseñar a estar acá sentada!”.