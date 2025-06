Ángel de Brito reveló qué famosa le pidió una importante suma en dólares para darle una entrevista

Hace algunos meses, una modelo asistía al programa de Susana Giménez y generó debate porque se rumoreaba que había cobrado una importante suma de dinero por estar presente en el ciclo de la diva. Sin embargo, la protagonista no tuvo ningún problema en confirmar lo que se decía sobre ella. Estamos hablando de Pampita .

Todo empezó cuando una seguidora del ciclo de Bondi Live dejó un mensaje pidiendo que lleven a Pampita para que le hagan una nota. En ese momento, el conductor contó que lo había intentado el año pasado, pero que no se concretó porque la bailarina le pidió una gran cantidad de dinero para acceder a la entrevista .

"Nos quiere cobrar. Como vos sos más nueva no sabías, este detalle. El año pasado cuando arrancamos Bondi, ¿a quién llamás cuando es algo nuevo? A los amigos. La llamamos a Pampita , no la llamé yo directamente, también voy a decir la verdad", comentó el periodista.

"Le dijo a alguien de acá que tenía un cachet para ir a los streamings. También lo digo, a LAM vino siempre gratis, nunca me pidió ni pasar un chivo, nada. Y bueno, pidió 3.000 dólares, estábamos recién acá terminando el mural, poniendo las plantas, no teníamos todas las luces", reveló Ángel.

El look total denim, total Pampita. Foto: Instagram: pampitaoficial

Julieta Argenta le consultó al comunicador si hoy pondría ese dinero para tener a la modelo en su streaming, y el periodista expresó: “No, tampoco lo pondría. (Con eso) me compro pasaje. Se lo dije en cámara, me parece un poco rari, porque yo fui a sus programas, cuando estaba con su fundación fuimos una noche a conducir su evento solidario, después de LAM me fui corriendo. Entonces, daba a que venga".